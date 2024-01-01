Хто з автовиробників заробляє найбільше на кожному проданому авто

Майже 3 трильйони доларів, які “обертаються” на ринку нових авто щороку, приваблюють більше нових компаній, ніж виходить з гри. За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA) на які посилається auto.ria.com, у 2024 році в цілому світі було продано 74,6 мільйона нових легкових автомобілів понад 100 різних брендів.

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Найбільше — майже 26 мільйонів одиниць — поглинув ринок Китаю, ще 16 мільйонів нових авто знайшли власників у Сполучених Штатах, 4,27 млн — в Індії, 4,25 млн — в Японії, тим часом як об’єднана Європа спільними зусиллями автомобілістів у 25 країнах придбала всього 10,6 мільйона легковиків.

Найпопулярнішою серед покупців маркою у світі торік стала Toyota: дилери продали 9,09 млн нових автомобілів. Легковики марки Volkswagen знайшли 4,93 мільйона прихильників, BYD – 3,8 млн, Honda — 3,74 млн і навіть, Nissan, попри очевидні негаразди компанії, продала більш ніж 3 мільйони нових машин.

Однак успіх бізнесу — занадто тонка матерія, щоб вимірювати його колонами автовозів. Адже найбільше грошей за підсумками 2024 року заробила Ferrari, яка продала лише 13 752 авто. Італійці очолили світовий рейтинг прибутковості, отримавши 1,88 мільярда євро та випередивши марку Porsche, яка втратила чимало коштів через кволий попит на її електричні моделі. Неабияким сюрпризом стала Suzuki: торік японський виробник компактних легковиків був третім за прибутковістю у світі, попри відсутність дилерів у Китаї чи в США.

Словом, кількість авто ще не гарантує прибутковості: важливо й те скільки коштів приносить виробнику кожен виготовлений автомобіль. Лідером у цій номінації з величезним відривом є саме Ferrari: за даними аналітиків, кожна угода, укладена компанією з покупцем у 2024 році, приносила італійцям в середньому 136 700 євро прибутку.

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Скільки ж нових легковиків треба продати іншим брендам, щоб отримати таку ж суму, яку заробляє Ferrari з продажу одного автомобіля

Ferrari: 1 авто (€136 700); Porsche: 7,5 авто (€18 140); Mercedes-Benz: 24 авто (€5 690); BMW: 29 авто (€4 690); Tesla: 36 авто (€3 800); Subaru: 45 авто (€3 030); Toyota: 50 авто (€2 710); Volvo: 54 авто (€2 550); Hyundai / Kia: 56 авто (€2 430); Honda: 59 авто ($2 320); Volkswagen: 65 авто (€2 110); Land Rover: 76 авто (€1 790); BYD: 88 авто (€1 560); Renault: 120 авто (€1 140); Suzuki: 121 авто (€1 130).

За даними аналітиків JATO, бренд Leapmotor, співвласником якого є група Stellantis, досі втрачає на кожному проданому електромобілі 1 420 євро. Однак це небагато на фоні операційних втрат Xpeng (мінус 4 610 євро), Nio (мінус €14 310), Rivian (мінус 87 360 євро) або Lucid (мінус 283 470 євро на кожному новому авто).