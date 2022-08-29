Финский производитель шины Nokian Tyres ищет покупателей на завод в российском Всеволжске. Уже появилось несколько кандидатов.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на инсайдеров, среди вероятных претендентов есть нефтяная компания "Татнефть" и корпорация AEON миллиардера Романа Троценко.

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С января по июнь 2022 года на завод во Всеволжске пришлось 73 процента всего производства Nokian для легковых автомобилей, а в 2021 году – 80 процентов. Ежегодно предприятие выпускало около 17 миллионов покрышек, экспортировавшихся в Европу и США.