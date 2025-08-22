Кто передал в ВСУ самую большую партию мотоциклов

Сеть EVA совместно с проектом ГеройСаг Благотворительного фонда Руслана Шостака передали 119 кроссовых внедорожных мотоциклов Sihao Силам безопасности и обороны Украины.

Технику удалось закупить благодаря всеукраинской инициативе "Чувствуй на максимум", которая проходила с 6 февраля по 30 марта 2025 года в магазинах EVA и на сайте ГеройСаг.

Кстати в августе украинцы снова активно покупали мотоциклы

На старте инициативы планировалось закупить около полусотни байков, но благодаря неравнодушию украинцев результат превзошел первоначальную цель более чем вдвое. За 53 дня сбора совместными усилиями более 332 тысяч донаторов (клиентов EVA) было аккумулировано 4 710 805 гривен, что позволило приобрести 119 мотоциклов Sihao.

Кроссовые мотоциклы доказали свою эффективность на фронте. По сравнению с другими видами транспорта они:

маневренные и быстрые, что критично во время разведки и выполнения оперативных задач;

экономные в расходе горючего;

пригодны для передвижения по местности со сложным рельефом;

просты в обслуживании и ремонте даже в полевых условиях.

Именно поэтому эта техника особенно ценна для военных, работающих на сложных участках фронта. "Сейчас на поле боя враг может много видеть и глубоко поражать своими дронами. Эти короткие моменты, когда небо чистое – есть "окна" для передвижения для наших бойцов. И в эти моменты очень важна скорость, мобильность и проходимость. Здесь становятся полезными, в частности, внедорожные мотоциклы, которые дают возможность быстро пересечь опасный участок. Скорость и мобильность может стать ключевой для сохранения жизни бойцов и для выполнения миссии", – комментирует Владимир Дегтярев, пресс-офицер корпуса "Хартия".