В августе украинцы снова активно покупали мотоциклы: какие именно

Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в июле составил 10,2 тыс., и это самое большое значение, которое зафиксировано на диаграмме, которая ниже, утверждают Эксперты Института исследований авторынка. Эти объемы больше, чем были в предыдущем месяце (июне) на 6,6%, и больше, чем было в прошлом году в июле-2024, на заметные 18,4%.

Среди общего количества 59,8% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 6088 шт.

На внутреннем рынке было заключено 3314 сделок купли-продажи мототехники, что составило 32,5% от общего количества.

Еще 7,7% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (782 шт.).

Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025

По отдельным подсегментами динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первоочередное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (М-М - по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с таким же периодом прошлого года):

Внутренние перепродажи: +0,7% M-M, +4,6% Y-Y

Импорт подержанных: -8,2% M-M, +59,3% Y-Y

Импорт новых: +12,6% M-M, +23,2% Y-Y

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке мотоциклов - без неожиданностей: "японцы" продолжают рулить. Honda и Yamaha традиционно лидируют, демонстрируя стабильный спрос, особенно среди тех, кто ценит надежность и проверенную классику. За ними - плотная группа доступных брендов: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark - выбор тех, кто ищет двухколесный транспорт без переплат, между которым в этом списке "втиснулся" старожил рынка Suzuki.

Самые популярные производители мотоциклов, внутренний рынок, 07/2025 г.

В сегменте "пригнанных" - настоящий байкерский интернационал. Больше всего ввозят классических "японцев" - Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, что выбирают как новички, так и опытные райдеры. Но растет и доля мотоциклов "с характером": Harley-Davidson уверенно держится в середине списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph - напоминают, что для кого-то мотоцикл это не транспорт, а стиль жизни. И несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах.

Топ производителей мототехники, импорт подержанных, 07/2025



В сегменте новых мотоциклов в Украине лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов - Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Их выбирают за простоту, ремонтопригодность и доступную цену. В дополнение - стабильный спрос на Bajaj и Shineray.

В отличие от рейтингов предыдущих месяцев, этот раз среди десятки марок мотоциклов, которые были приобретены новыми, не нашлось места для хотя бы одного производителя не из Китая или Индии.

Самые популярные производители новых мотоциклов, 07/2025

Это указывает на то, что преимущественно мотоциклы в Украине покупают как основные транспортные средства (когда возможности сдерживают покупку автомобиля), а не как дополнительные, для отдыха или развлечений.