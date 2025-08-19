У серпні українці знову активно купували мотоцикли: які саме

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у липні склав 10,2 тис., і це найбільше значення, яке зафіксовано на діаграмі, котра нижче, стверджують Експерти Інституту досліджень авторинку. Ці обсяги більші, ніж були у попередньому місяці (червні) на 6,6%, та більші, ніж було торік у липні-2024, на помітні 18,4%.

До речі мотоцикліст вижив у аварії на швидкості 210 км на годину

Серед загальної кількості 59,8% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 6088 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 3314 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,5% від загальної кількості.

Ще 7,7% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (782 шт.).

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, 2024-2025

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року, виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року):

Внутрішні перепродажі: +0,7% M-M, +4,6% Y-Y

Імпорт вживаних: −8,2% M-M, +59,3% Y-Y

Імпорт нових: +12,6% M-M, +23,2% Y-Y

Також цікаво основні правила для водіїв мотоциклів

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку мотоциклів — без несподіванок: «японці» й далі кермують. Honda і Yamaha традиційно лідирують, демонструючи стабільний попит, особливо серед тих, хто цінує надійність та перевірену класику. За ними — щільна група доступних брендів: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark — вибір тих, хто шукає двоколісний транспорт без переплат, між яким у цьому списку «втиснувся» старожил ринку Suzuki.

Найпопулярніші виробники мотоциклів, внутрішній ринок, 07/2025 р.

У сегменті «пригнаних» — справжній байкерський інтернаціонал. Найбільше ввозять класичних «японців» — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Але зростає і частка мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл це не транспорт, а стиль життя. І попри вік, ці машини приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах.

Топ виробників мототехніки, імпорт вживаних, 07/2025



У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Їх обирають за простоту, ремонтопридатність і доступну ціну. На додачу — стабільний попит на Bajaj та Shineray.

На відміну від рейтингів попередніх місяців, цього разу серед десятки марок мотоциклів, які були придбані новими, не знайшлося місця для хоча б одного виробника не з Китаю чи Індії.

Найпопулярніші виробники нових мотоциклів, 07/2025

Це вказує на те, що переважно мотоцикли в Україні купують як основні транспортні засоби (коли можливості стримують купівлю автомобіля), а не як додаткові, для відпочинку чи розваг.