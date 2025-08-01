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Водіям мопедів та мотоциклів нагадали важливі правила поведінки на дорозі

Патрульні прискіпливо реагують на порушення правил дорожнього руху водіями мототранспорту, адже часто аварії за участі двоколісних мають тяжкі наслідки.
Мотоциклістам нагадали правила поведінки на дорозі - Auto24
Євген Гудущан
logo1 серпня, 20:20
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У патрульній поліції Черкаської області нагадали водіям мотоциклів, скутерів та мопедів про важливість дотримання правил дорожнього руху на дорозі:

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  • Водій і пасажири мотоцикла, скутера чи мопеда повинні бути у застебнутих мотошоломах. За порушення цього правила передбачено штраф 510 грн.
  • Перед виїздом переконайтеся, що гальма, звуковий сигнал та освітлення працюють справно. За керування несправним транспортним засобом передбачено штраф 340 грн.
  • Стежте за дорожньою обстановкою, відповідно реагуйте на її зміну.
  • Не відволікайтеся від керування транспортним засобом у дорозі.
  • Світловідбивачі мають бути чистими та добре помітними.
  • Якщо рухаєтесь групою, тримайте безпечну дистанцію та дотримуйтесь узгодженого порядку.
  • Мотоцикли, скутери та мопеди без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше ніж у два ряди.
  • Дотримуйтеся швидкісного режиму. Штрафи за перевищення швидкості складають: 340 грн за перевищення на понад 20 км/год, але менше ніж на 50 км/год, і 1700 грн за перевищення на понад 50 км/год.
  • Забороняється буксирувати мотоцикли, мопеди та скутери без бокового причепа. Порушення правил буксирування карається штрафом розмірі 340 грн.
  • Під забороною керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. За це передбачено штрафи від 17 000 до 51 000 гривень з позбавленням права керування на строк від одного до десяти років.
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