Водіям мопедів та мотоциклів нагадали важливі правила поведінки на дорозі

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У патрульній поліції Черкаської області нагадали водіям мотоциклів, скутерів та мопедів про важливість дотримання правил дорожнього руху на дорозі:
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- Водій і пасажири мотоцикла, скутера чи мопеда повинні бути у застебнутих мотошоломах. За порушення цього правила передбачено штраф 510 грн.
- Перед виїздом переконайтеся, що гальма, звуковий сигнал та освітлення працюють справно. За керування несправним транспортним засобом передбачено штраф 340 грн.
- Стежте за дорожньою обстановкою, відповідно реагуйте на її зміну.
- Не відволікайтеся від керування транспортним засобом у дорозі.
- Світловідбивачі мають бути чистими та добре помітними.
- Якщо рухаєтесь групою, тримайте безпечну дистанцію та дотримуйтесь узгодженого порядку.
- Мотоцикли, скутери та мопеди без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше ніж у два ряди.
- Дотримуйтеся швидкісного режиму. Штрафи за перевищення швидкості складають: 340 грн за перевищення на понад 20 км/год, але менше ніж на 50 км/год, і 1700 грн за перевищення на понад 50 км/год.
- Забороняється буксирувати мотоцикли, мопеди та скутери без бокового причепа. Порушення правил буксирування карається штрафом розмірі 340 грн.
- Під забороною керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. За це передбачено штрафи від 17 000 до 51 000 гривень з позбавленням права керування на строк від одного до десяти років.