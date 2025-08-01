Водителям мопедов и мотоциклов напомнили важные правила поведения на дороге

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В патрульной полиции Черкасской области напомнили водителям мотоциклов, скутеров и мопедов о важности соблюдения правил дорожного движения на дороге:
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- Водитель и пассажиры мотоцикла, скутера или мопеда должны быть в застегнутых мотошлемах. За нарушение этого правила предусмотрен штраф 510 грн.
- Перед выездом убедитесь, что тормоза, звуковой сигнал и освещение работают исправно. За управление неисправным транспортным средством предусмотрен штраф 340 грн.
- Следите за дорожной обстановкой, соответственно реагируйте на ее изменение.
- Не отвлекайтесь от управления транспортным средством в дороге.
- Светоотражатели должны быть чистыми и хорошо заметными.
- Если двигаетесь группой, держите безопасную дистанцию и придерживайтесь согласованного порядка.
- Мотоциклы, скутеры и мопеды без бокового прицепа разрешается ставить на проезжей части не более чем в два ряда.
- Придерживайтесь скоростного режима. Штрафы за превышение скорости составляют: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч, но менее чем на 50 км/ч, и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.
- Запрещается буксировать мотоциклы, мопеды и скутеры без бокового прицепа. Нарушение правил буксировки наказывается штрафом размере 340 грн.
- Под запретом управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. За это предусмотрены штрафы от 17 000 до 51 000 гривен с лишением права управления на срок от одного до десяти лет.