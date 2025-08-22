Хто передав в ЗСУ найбільшу партію мотоциклів

Мережа EVA спільно з проєктом ГеройCar Благодійного фонду Руслана Шостака передали 119 кросових позашляхових мотоциклів Sihao Силам безпеки й оборони України.

Техніку вдалося закупити завдяки всеукраїнській ініціативі «Відчувай на максимум», що проходила з 6 лютого по 30 березня 2025 року у магазинах EVA та на сайті ГеройCar.

До речі у серпні українці знову активно купували мотоцикли

На старті ініціативи планувалося закупити близько півсотні байків, але завдяки небайдужості українців результат перевершив початкову мету більше ніж удвічі. За 53 дні збору спільними зусиллями понад 332 тисяч донаторів (клієнтів EVA) було акумульовано 4 710 805 гривень, що дозволило придбати 119 мотоциклів Sihao.

Кросові мотоцикли довели свою ефективність на фронті. Порівняно з іншими видами транспорту вони:

маневрені та швидкі, що критично під час розвідки та виконання оперативних завдань;

економні у витраті пального;

придатні для пересування місцевістю зі складним рельєфом;

прості в обслуговуванні й ремонті навіть у польових умовах.

Саме тому ця техніка особливо цінна для військових, які працюють на складних ділянках фронту. «Зараз на полі бою ворог може багато бачити і глибоко уражати своїми дронами. Оці короткі моменти, коли небо чисте – є «вікна» для пересування для наших бійців. І в ці моменти дуже важлива швидкість, мобільність і прохідність. Тут стають корисними, зокрема, позашляхові мотоцикли, які дають можливість швидко перетнути небезпечну ділянку. Швидкість та мобільність може стати ключовою для збереження життя бійців і для виконання місії», – коментує Володимир Дегтярьов, пресофіцер корпусу «Хартія».