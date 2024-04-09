На украино-венгерской границе появится еще один пункт пропуска: правительства двух стран согласовали открытие МАПП "Великая Паладь - Надьгодош".

Транспортный переход будет пропускать легковые автомобили и пустые грузовики массой более 7,5 тонн. Сейчас с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска, но не все они способны обслуживать коммерческий транспорт указанной выше грузоподъемности.

Пока пропускать грузовики массой более 7,5 тонн может только "Чоп – Захонь". Этот МАПП обслуживает пересечение границы как загруженных транспортных средств, так и пустых. Ежедневно только на выезд из Украины его пересекает почти 220 грузовиков.

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Учитывая ситуацию на польском участке границы, для Украины такое решение очень своевременное и экономически выгодное. Подписанные изменения в Соглашение с Венгрией позволят начать планирование проектных и инфраструктурных работ для запуска нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" и обеспечения движения пустых грузовиков на "Лужанке".

Примерно так по типовому проекту может выглядеть МАПП "Великая Паладь". Коллаж Авто24

Также рассматривается возможность строительства нового грузового пункта пропуска "Дыйда – Берегдароц", введение в эксплуатацию которого увеличит пропускную способность украинско-венгерской границы.

"Параллельно с этим работаем, чтобы начать предметные переговоры о введении совместного таможенного и пограничного контроля с Венгрией. Это позволит нам ускорить контрольные процедуры и уменьшить время на пересечение границы", – отметил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.