На україно-угорському кордоні з’явиться ще один пункт пропуску: уряди двох країн погодили відкриття МАПП "Велика Паладь – Надьгодош".

Транспортний перехід пропускатиме легкові автомобілі та порожні вантажівки масою понад 7,5 тонни. Нині з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску, але не всі вони спроможні обслуговувати комерційний транспорт зазначеної вище вантажності.

Допоки пропускати вантажівки масою понад 7,5 тонни може лише "Чоп – Захонь". Цей МАПП обслуговує перетин кордону як завантажених транспортних засобів, так і порожніх. Щоденно тільки на виїзд з України його перетинає майже 220 вантажівок.

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Враховуючи ситуацію на польській дільниці кордону, для України таке рішення дуже вчасне та економічно вигідне. Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволять розпочати планування проєктних та інфраструктурних робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці".

Приблизно так за типовим проєктом може виглядати МАПП "Велика Паладь". Колаж Авто24

Також розглядається можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", введення в експлуатацію якого збільшить пропускну здатність українсько-угорського кордону.

"Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", – наголосив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.