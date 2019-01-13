Осведомленность и толерантность – вот фактически все, что нужно, чтобы на украинских дорогах стало меньше аварий и жертв в них.

По статистике, большая часть аварий происходит из-за пренебрежения водителями элементарными правилами безопасности по незнанию или халатности. Практика показывает, что на дороге можно чувствовать себя безопасно, если начать с себя.

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Японский опыт доказывает, что информирование пользователей техники и постоянное обновление информации и навыков водителей и других участников движения ведет к уменьшению аварий на дорогах в том числе с фатальными последствиями. Об этом во время семинара "Безопасность движения", рассказал Андрей Федосья – ведущий инструктор учебно-тренировочного центра официального дистрибьютора Honda и Acura в Украине.

В 1970-х годах японское правительство решило бороться с ростом количества жертв ДТП. Проведя исследования, ученые выяснили, что тремя главными причинами всех аварий является человеческий фактор, недостатки техники и окружающая среда.

При этом около 90% аварий происходят именно из-за водителей. Японцы пришли к выводу, что нужно постоянно обновлять знания и навыки всего общества безопасности дорожного движения. И вести просветительскую деятельность надо с детства и на всю жизнь.

Фото: в 1970 году в Японии насчитывалось 16,5 миллионов транспортных средств, а за год насчитали более 16 тысяч ДТП с жертвами. Просветительская деятельность позволила вернуть динамику в сторону и при 78 миллионах транспортных средств, в 2011 году в Японии было зафиксировано 4,6 тысяч смертельных случаев в результате ДТП / Honda UA

Статистика свидетельствует, что с 1970-х годов, когда начала внедряться система информирования населения, а тесты на восстановление водительских прав начали проводить каждые несколько лет, число ДТП и жертв аварий начало постепенно снижаться и за 40 лет уменьшилось почти в 4 раза, несмотря на быстрый рост количества машин.

В 1970 году в Японии насчитывалось 16,5 миллионов транспортных средств, а в течение года более 16 тысяччеловек стали жертвами ДТП. Просветительская деятельность позволила вернуть динамику в сторону и при 78 миллионах транспортных средств, в 2011 году в Японии было зафиксировано 4,6 тысяч смертельных случаев в результате ДТП. Для сравнения: в Украине на 9 миллионов транспортных средств в 2012 году пришлось 5 тысяч смертельных случаев.

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