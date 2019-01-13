Обізнаність та толерантність – ось фактично усе, що потрібно, аби на українських дорогах стало менше аварій та жертв у них.

За статистикою, переважна значна частина аварій відбувається через нехтування водіями елементарними правилами безпеки через незнання чи недбальство. Практика доводить, що на дорозі можна почуватись безпечно, якщо розпочати з себе.

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Японський досвід доводить, що інформування користувачів техніки та постійне оновлення інформації та навичок водіїв та інших учасників руху веде до зменшення аварій на дорогах у тому числі з фатальними наслідками. Про це, під час семінару “Безпека руху”, розповів Андрій Федосіїв – провідний інструктор навчально-тренувального центру офіційного дистриб’ютора Honda та Acura в Україні.

У 1970-х роках японський уряд вирішив боротись з ростом кількості жертв ДТП. Провівши дослідження, вчені з’ясували, що трьома головними причинами усіх аварій є людський фактор, недоліки техніки та оточуюче середовище.

При цьому близько 90% аварій відбуваються саме через водіїв. Японці дійшли висновку, що потрібно постійно поновлювати знання і навички усього суспільства щодо безпеки дорожнього руху. І вести просвітницьку діяльність треба змалку і протягом усього життя.

Фото: у 1970 році в Японії налічувалось 16,5 мільйонів транспортних засобів, а за рік нарахували більше 16 тисяч ДТП з жертвами. Просвітницька діяльність дозволила повернути динаміку в інший бік і при 78 мільйонах транспортних засобів, у 2011 році в Японії було зафіксовано 4,6 тисяч смертельних випадків у результаті ДТП / Honda UA

Статистика свідчить, що з 1970-х років, коли почала впроваджуватись система інформування населення, а тести на поновлення водійських прав почали проводити кожні кілька років, число ДТП і жертв аварій почало поступово знижуватись і за 40 років зменшилась майже в 4 рази, незважаючи на швидкий ріст кількості машин.

У 1970 році в Японії налічувалось 16,5 мільйонів транспортних засобів, а протягом року більше 16 тисяч людей стали жертвами ДТП. Просвітницька діяльність дозволила повернути динаміку в інший бік і при 78 мільйонах транспортних засобів, у 2011 році в Японії було зафіксовано 4,6 тисяч смертельних випадків у результаті ДТП. Для порівняння: в Україні на 9 мільйонів транспортних засобів у 2012 році прийшлось 5 тисяч смертельних випадків.

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