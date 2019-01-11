Експерти розповіли про ціни на паливо в майбутньому році. У роздріб паливо може істотно подешевшати.

За грудень 2018 року ціни на пальне на заправках знизилися майже на три гривні, а причиною стало падіння вартості нафти, яке відбулося в кінці минулого року.

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За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, ціна впала майже на 40% і цей процес триває. "Тому маємо такий тривалий процес, який має перспективу продовжуватися. У роздріб є потенціал для зниження десь на 2,5 грн", – пояснив він.

Експерт також відзначив суттєве збільшення попиту на дизпаливо, яке за результатами року подорожчало на 2,33 грн і тепер коштує дорожче, ніж 92-й бензин. "Все через те, що істотно зростає попит на дизпаливо. У тому числі через підвищення вимог до якості пального. А один із шляхів поліпшення палива – більше використання дизельного палива замість мазуту. Тому зростає попит на дизпаливо, і його ціна теж . В Україні це помітно по тому, що ціна на дизпаливо вже вище, ніж на бензин. Раніше бензин був більш дорогим, тим більше акцизний збір на нього набагато більше".

В Україні ціни на нафтопродукти – бензин, дизпаливо – залежать від їх вартості в Білорусі, Росії та Литві. Більше половини експорту палива приходиться на ці три країни. В Україні переробляється не так багато нафти, щоб ці обсяги впливали на ціни. Найбільш значний вплив на ціну надає курс валют.

Причому мережі АЗС купують паливо за долари або євро, але прибуток отримують в гривні. Коли національна валюта падає, то наступна закупівля нафтопродуктів обходиться компаніям дорожче, через що доводиться піднімати ціни.

"Ми купуємо бензин за валюту, держава нараховує податки на паливо в євро – валюті, яка по Україні не ходить, і перераховується за курсом Нацбанку. А потім оператори через міжбанк пробують за виручені від продажу гривні купити євро, щоб закупити нову партію", – пояснив експерт Леонід Косьянчук.

До того ж, щомісяця на вартість палива впливає і акциз, оскільки він нараховується в євро, тобто, залежить від стабільності гривні.

Що буде з цінами на паливо

Ще в грудні 2018 року члени ОПЕК та інші країни домовилися скоротити видобуток нафти. Це призведе до її подорожчання. За словами експерта Сергія Сіренка, скорочення видобутку означає скорочення пропозиції на ринку, а це значить, що буде вище ціна. "Таким чином вони хочуть зупинити падіння ціни на нафту. Це вже показало результати. З перших днів січня ми бачимо, що нафта пішла вгору", – говорить він.

За прогнозами Світового банку середня ціна на нафту на 2019 і 2020 роки складе до 67 доларів за барель. Ціни на пальне в Україні будуть залежати від зовнішнього ринку і курсу долара. Національний банк України прогнозує, що долар в 2019-м може коштувати 29,4 грн.

"Як показав минулий рік, ніхто не розуміє, що відбувається з нафтою. Коли всі прогнозували, що нафта буде дешевою – вона дорожчала. Коли до кінця року говорили, що вона буде 100 доларів за барель, вона виявилася на позначці 50 доларів. Це говорить про те, що тут працюють нестандартні механізми, очікування якихось подій, які можуть в перспективі якось вплинути. Але зараз є домовленість країн ОПЕК та інших, але з іншого боку є очікування збільшення видобутку нафти в США, що також має наситити ринок", – додає Куюн.

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Ціни на нафту опускаються в четвер після підйому за підсумками восьми попередніх сесій, який став найтривалішим за 18 місяців і повернув ринок до "бичачого" тренду. Підвищення вартості нафти Brent з 18-місячного мінімуму, зафіксованого 24 грудня, перевищило 20%, WTI – досягло 23%.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $60,96 за барель, що на $0,48 (0,78%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. У середу ці контракти виросли в ціні на $2,72 (4,63%) – до $61,44 за барель, максимуму з середини грудня.

Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $0,52 (0,99%) – до $51,84 за барель. За підсумками торгів 9 січня контракт виріс в ціні на $ 2,58 (5,18%) – до $52,36 за барель, що є максимумом з 13 грудня.

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Підтримку нафтовому ринку додав оптимізм трейдерів щодо торгових переговорів США і Китаю, а також сигнали скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК. Згідно з даними S&P Global Platts, країни ОПЕК скоротили видобуток нафти в грудні на 630 тис. барелів, до мінімальних за шість місяців 32,43 млн барелів.