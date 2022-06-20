Наиболее уязвимые места для орковских танков, БТРов и других военных машин.

Телеграм-канал Романа Бочкалы опубликовал схемы российской военной техники с наиболее уязвимыми местами для выстрелов. При этом указаны слабые места для различных типов оружия – гранатометов, пулеметов, АК и РПК.

В перечне вражеской техники – ГАЗ “Тигр”, БТР-80, МТ-ЛБ “Штурм”, БМД-2, БМП-2 и -3, БМД-3, танков Т-72, Т-80 и Т-90.

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Конечно, наиболее уязвимым местами для колесной техники являются колеса, для гусеничной – гусеницы. По ним можно стрелять даже из пулеметов или автоматов. Также из легкого стрелкового оружия стоит попробовать попасть в окна, люки и двери машин. Хотя они бронированные, в жару могут быть открытыми. Также уязвимыми являются средства связи – антенны, передатчики и тому подобное.

Гранатометы и переносные ракетницы, конечно, более эффективны. Ими надо целиться в центральные части корпуса, чтобы точно попасть.