Найбільш вразливі місця для орківських танків, БТРів та інших військових машин.

Телеграм-каналі Романа Бочкали опублікував схеми російської військової техніки з найбільш вразливими місцями для пострілів. При цьому вказані слабкі місця для різних типів зброї – гранатометів, кулеметів, АК та РПК.

В переліку ворожої техніки – ГАЗ «Тигр», БТР-80, МТ-ЛБ «Штурм», БМД-2, БМП-2 і -3, БМД-3, танків Т-72, Т-80 та Т-90.

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Звичайно, найбільш вразливим місцями для колісної техніки є колеса, для гусеничної – гусениці. По них можна стріляти навіть з кулеметів чи автоматів. Також з легкої стрілецької зброї варто спробувати поцілити у вікна, люки чи двері машин. Хоча вони броньовані, в спеку можуть бути відчиненими. Також вразливими є засоби зв’язку – антени, передавачі тощо.

Гранатомети та переносні ракетниці, звичайно, більш ефективні. Ними треба цілитись в центральні частини корпусу, щоб точно потрапити.