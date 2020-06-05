В каждом районе Украине существуют памятники, которые почти не известны туристам.

Деревянные и каменные храмы, панские дома, заброшенные электростанции и разваленные замки – таких исторических памятников в Украине очень много. Они существуют едва лине в каждом городке или поселке, но мало кто о них знает. Кроме местного населения и историков-краеведов, конечно. Однако обычным украинцам они неизвестны. Поэтому любители самостоятельно создают карты, делятся маршрутами и впечатлениями от путешествий.

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Это самый большой и популярный украинский портал о путешествиях. Здесь можно выбрать достопримечательности по рейтингу, размещению и маршруту следования. Также есть возможность подобрать жилье и даже найти ближайшее СТО для автомобиля. Портал базируется на рассказах украинцев, которые делятся своими впечатлениями от поездок, поэтому информация актуальна и часто обновляется.

Портал, в котором можно выбрать путешествие, а потом поделиться впечатлениями от путешествия. Для крупных городов и туристических мест существуют разделы "достопримечательности", "храмы", "где поесть" и "где поселиться", и тому подобное. Все эти места рейтингуются пользователями.

Карта создана в MyGoogleMaps и значками показывает достопримечательности. Если навести на значок, появляется фото и название объекта. Также легко можно проложить маршрут от точки, в которой вы находитесь. Подобную карту можно создать и самостоятельно.

Напомним, на чем путешествовать лучше: самолет или автомобиль?.