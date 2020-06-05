В кожному районі Україні існують пам'ятки, які майже не відомі туристам.

Дерев'яні та кам'яні храми, панські будинки, закинуті електростанції та розвалені замки – таких історичних пам'яток в Україні дуже багато. Вони існують чи не в кожному містечку чи селищі, але мало хто про них знає. Окрім місцевого населення та істориків-краєзнавців, звісно. Однак звичайним українцям вони невідомі. Тому аматори самостійно створюють карти, діляться маршрутами та враженнями від подорожей.

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Це найбільший та найпопулярніший український портал про подорожі. Тут можна обрати пам'ятки за рейтингом, розміщенням та маршрутом прямування. Також є можливість підібрати житло і навіть знайти найближче СТО для автомобіля. Портал базується на розповідях українців, які діляться власними враженнями від поїздок, тож інформація актуальна і часто оновлюється.

Портал, в якому можна обрати подорож, а потім поділитися враженнями від мандрівки.

Для великих міст та туристичних місць існують розділи "памятки", "храми", "де поїсти" та "де оселитись", тощо. Всі ці місця рейтингуються користувачами.

Карта створена в MyGoogleMaps і значками показує визначні пам'ятки. Якщо навести на значок, з'являється фото та назва об'єкту. Також легко можна прокласти маршрут выд точки, в якый ви знаходитесь. Подібну карту можна створити й самостійно.

Нагадаємо, на чому мандрувати краще: літак чи автомобіль?.