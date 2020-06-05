В кожному районі Україні існують пам'ятки, які майже не відомі туристам.
Дерев'яні та кам'яні храми, панські будинки, закинуті електростанції та розвалені замки – таких історичних пам'яток в Україні дуже багато. Вони існують чи не в кожному містечку чи селищі, але мало хто про них знає. Окрім місцевого населення та істориків-краєзнавців, звісно. Однак звичайним українцям вони невідомі. Тому аматори самостійно створюють карти, діляться маршрутами та враженнями від подорожей.
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DorogaUA
Це найбільший та найпопулярніший український портал про подорожі. Тут можна обрати пам'ятки за рейтингом, розміщенням та маршрутом прямування. Також є можливість підібрати житло і навіть знайти найближче СТО для автомобіля. Портал базується на розповідях українців, які діляться власними враженнями від поїздок, тож інформація актуальна і часто оновлюється.
IGotoWorld
Портал, в якому можна обрати подорож, а потім поділитися враженнями від мандрівки.
Для великих міст та туристичних місць існують розділи "памятки", "храми", "де поїсти" та "де оселитись", тощо. Всі ці місця рейтингуються користувачами.
Карта маловідомих пам'яток
Карта створена в MyGoogleMaps і значками показує визначні пам'ятки. Якщо навести на значок, з'являється фото та назва об'єкту. Також легко можна прокласти маршрут выд точки, в якый ви знаходитесь. Подібну карту можна створити й самостійно.
Нагадаємо, на чому мандрувати краще: літак чи автомобіль?.