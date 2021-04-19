Считается что европейский Mondeo и североамериканский Fusion будут идентичными китайскому Evos.

Ford Evos официально представлен на Шанхайском автосалоне. Детали о наличии за пределами Китайской Народной Республики мизерные, хотя, как считается, Ford Evos заменит Mondeo в Европе и Fusion в Северной Америке, что вполне имеет смысл, поскольку концепт Evos 2011 года предварительно демонстрировал направление дизайна седана Mondeo/Fusion.

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Подобно Citroën C5 X, это семейный автомобиль, который размывает границы сегментов, сочетая в себе атрибуты одного из нескольких разных классов. Это первый продукт Ford, разработанный в основном в Китае, где он будет выпускаться на совместном предприятии Changan-Ford.

Привлекательная пятидверная машина имеет характерные черты кроссовера, универсала, купе и даже седана. По дизайну Evos напоминает другую ориентированную на Китай модель – недавно выпущенный внедорожник Equator. Выдвижные дверные ручки напоминают о Mustang Mach-E.

Интерьер является значительным отклонением от современного дизайна Ford. Кокпит украшает сверхширокий экран длиной 1,1 метра. Полностью цифровая панель приборов имеет общий 12,3-дюймовый размер, к которому присоединяется сенсорный экран с разрешением 4K размером в колоссальные 27 дюймов. Они размещены внутри того самого массивного куска стекла, что вытянулся почти на всю ширину торпедо.

Фото: Ford Evos 2021 / Ford/Motor1

Информационно-развлекательный комплекс работает на локализованной системе Ford SYNC + 2.0 с технологией искусственного интеллекта от Baidu и тем, что компания называет виртуальным персональным помощником. Так же, как Mustang Mach-E и F-150, Evos поддерживает эфирные обновления.

Технические характеристики Ford Evos остаются овеянными тайной, но ожидается, что автомобиль будет продаваться во всем мире с гибридной силовой установкой.