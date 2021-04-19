Вважається що європейський Mondeo та північноамериканський Fusion будуть ідентичними китайському Evos.

Ford Evos офіційно представлений на Шанхайському автосалоні. Деталі щодо наявності за межами Китайської Народної Республіки мізерні, хоча, як вважається, що Ford Evos замінить Mondeo в Європі та Fusion у Північній Америці, що цілком має сенс, оскільки концепт Evos 2011 року попередньо демонстрував напрямок дизайну седана Mondeo/Fusion.

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Подібно до Citroën C5 X, це сімейний автомобіль, що розмиває кордони сегментів, поєднуючи у собі атрибути одназу кількох різних класів. Це перший продукт Ford, розроблений переважно в Китаї, де він буде випускатись на спільному підприємстві Changan-Ford.

Приваблива п'ятидверна машина має характерні риси кросовера, універсала, купе та навіть седана. За дизайном Evos нагадує іншу орієнтовану на Китай модель – нещодавно випущений позашляховик Equator. Висувні дверні ручки нагадують про Mustang Mach-E.

Інтер'єр є значним відхиленням від сучасного дизайну Ford. Кокпіт прикрашає надширокий екран довжиною 1,1 метра. Повністю цифрова панель приладів має загальний 12,3-дюймовий розмір, до якого приєднується сенсорний екран з роздільною здатністю 4K розміром у колосальні 27 дюймів. Вони розміщені всередині того самого масивного шматка скла, що витягнувся майже на всю ширину торпедо.

Фото: Ford Evos 2021 / Ford/Motor1

Інформаційно-розважальний комплекс працює на локалізованій системі Ford SYNC + 2.0 із технологією штучного інтелекту від Baidu і тим, що компанія називає віртуальним персональним помічником. Так само, як Mustang Mach-E та F-150, Evos підтримує ефірні оновлення.

Технічні характеристики Ford Evos залишаються овіяними таємницею, але очікується, що автомобіль буде продаватися у всьому світі з гібридною силовою установкою.