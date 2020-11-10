Проблемы с электрическими Volkswagen ID 3 начались еще до старта продаж, а теперь, похоже, стали заботой владельцев, поскольку производитель не имеет решения для новых неисправностей.

Когда кому-то удается починить проблемный электрокар – это, безусловно, хорошо. Так произошло с Кристианом Штадлером и его VW ID 3, после того, как он сообщил в своем видео, что его батарея 12 В умерла. К сожалению, это не значит, что теперь у ID 3 нет никаких проблем, поскольку еще один владелец из Норвегии столкнулся с такой же проблемой и решения для нее у официального сервиса марки нет.

Смотрите также: Водородный электрокар Toyota Mirai FCV второго поколения полностью раскрылся за месяц до премьеры

Штадлеру понадобилось расстаться с электрокаром на четыре дня, чтобы его машину починили на сервисе. Немецкий ютубер пояснил, что свой Volkswagen он получил у дилера на условиях аренды за 25 евро в день. Вернув ID 3 из ремонта, он понял, что автомобиль таки починили, а аккумулятор работал должным образом.

Что касается Фроде, он выполнил рекомендации других владельцев ID 3 и проверил аккумулятор автомобиля на 12 В. Оказалось, что он был почти полностью разряженным, поэтому он зарядил его, надеясь, что его машина снова заработает, но этого не произошло. Его электрокар пришлось буксировать в ремонтную мастерскую автосалона.

Автомобиль Фроде проехал всего 466 км. Фроде все еще ждал ремонта, через шесть дней, после буксировки его машины. Он записал видео сразу после общения с техником VW, и компания считает, что проблема заключается в аккумуляторной батарее высокого напряжения, а не в блоке 12 В. Сотрудник дилерского центра Volkswagen сказал ему, что ID 3 также является для них новым, подкрепляя тем самым утверждение о том, что первые покупатели этих электрокаров выступают подопытными: все, что пойдет не так с любым продуктом, ложится на их плечи.

Означает ли это, что вы не должны покупать ID 3? Суть в том, что это вопрос готовности. Фроде говорит, что все еще любит свою машину, и жалуется на Skoda Fabia, которую ему дали в аренду. Иными словами, он не поступил бы иначе. Если вы согласны мириться с трудностью быть почетным владельцем раннего электрокара – стоит приготовиться к головной боли. В противном случае – лучше подождать исправления ошибок сырого продукта.