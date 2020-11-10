Проблеми з електричними Volkswagen ID 3 почались ще до старту продажів, а тепер, схоже, стали клопотом власників, оскільки виробник не має рішення для нових несправностей.

Коли комусь вдається полагодити проблемний електрокар – це, безумовно, добре. Так сталося з Крістіаном Штадлером та його VW ID 3, після того, як він повідомив у своєму відео, що його батарея 12 В померла. На жаль, це не означає, що тепер у ID 3 немає жодних проблем, оскільки ще один власник з Норвегії зіткнувся з такою ж проблемою і рішення для неї у офіційного сервісу марки немає.

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Штадлеру знадобилось розлучитись з електрокаром на чотири дні, аби його машину полагодили на сервісі. Німецький ютубер пояснив, що свій Volkswagen він отримав у дилера на умовах оренди за 25 євро на день. Повернувши ID 3 з ремонту, він зрозумів, що автомобіль таки полагодили, а акумулятор працював належним чином.

Що стосується Фроде, він виконав рекомендації інших власників ID 3 і перевірив акумулятор автомобіля на 12 В. Виявилось, що він був майже повністю розрядженим, тому він зарядив його, сподіваючись, що його машина знову запрацює, але цього не сталось. Його електрокар довелося буксирувати до ремонтної майстерні автосалону.

Автомобіль Фроде проїхав лише 466 км. Фроде все ще чекав ремонту, через шість днів, після буксирування його машини. Він записав відео одразу після спілкування з техніком VW, і компанія вважає, що проблема полягає в акумуляторній батареї високої напруги, а не в блоці 12 В. Співробітник дилерського центру Volkswagen сказав йому, що ID 3 також є для них новим, підкріплюючи тим самим твердження про те, що перші покупці цих електрокарів виступають піддослідними: все, що піде не так з будь-яким продуктом, лягає на їх плечі.



Чи означає це, що ви не повинні купувати ID 3? Суть в тому, що це питання готовності. Фроде каже, що все ще любить свою машину, і скаржиться на Skoda Fabia, яку йому дали в оренду. Іншими словами, він не вчинив би інакше. Якщо ви згодні миритись із труднощами бути почесним власником раннього електрокара – варто приготуватись до головного болю. В іншому разі – краще почекати на виправлення помилок сирого продукту.