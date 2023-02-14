По таким ценам продаются автомобили 2005 – 2009 годов выпуска на американских автомобильных аукционах.

На автомобильных аукционах в США цены всегда ниже рыночных, но иногда просто впечатляют. Так, в конце января 2023 года на аукционе ІААІ было куплено три автомобиля с незначительными повреждениями всего за 25 долларов США. Об этом сообщает сервис статистики аукционных торгов AutoAstat.

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Toyota Highlander 2009

В частности, за $25 долларов купили Toyota Highlander, произведенного в 2009 году. Рыночная стоимость аналогичного внедорожника даже в Америке составляет 14 500 долларов, а в Украине за такие просят до 21 тысячи.

Проданная Toyota на аукционе ІААІ была ударена, но не критично – пострадали левое крыло, двери и пороги. После ДТП у этого полноприводного внедорожника со светлым салоном даже не выстрелили подушки безопасности. Единственная неприятность – машина находится в Аляске, а привезти ее оттуда как в континентальную Америку, так и в Украину – очень дорого. Пожалуй, это послужило причиной такой цены.

BMW X5

Следующий автомобиль, который кто-то купил за 25 долларов, находится в солнечной Калифорнии – оттуда автомобили в Украину едут сотнями. Этот популярный внедорожник продают в Украине за 10-12 тысяч долларов, а в Америке за такой просят 6000 "баксов".

Машину "подбили" совсем немного – в левую переднюю сторону. Пострадали бампер, крыло, капот и фара. Почему больше никто не захотел заплатить за этот бумер более $25, то есть 1% от рыночной цены – неизвестно. Но факт остается фактом.

BMW 325i

На фоне предыдущих внедорожников этот BMW третьей серии может не казаться столь выгодным вариантом, но признайтесь себе: кто отказался бы от заднеприводного 3,0-литрового седана всего за 25 долларов? Мы таких не знаем. Да, у машины не родной бампер, две двери "под замену" и пробег под 300 тысяч км. Но ведь этот "бумер" на ходу, а на авторынке за него просят от 5 до 10 тысяч долларов!

Совет от Авто24

Аукцион – это всегда игра на удачу. Кому-то везет купить неплохую машинку за 25 долларов, а кто-то торгует желаемую “ласточку” до последнего, чтобы получить ее даже выше рыночной цены. Когда автомобиль продается в Украине, узнать ее реальное состояние на аукционе и за сколько она продалась в Америке – те вещи, которые крайне необходимо проверить. Сервис аукционных торгов AutoAstat сохраняет результаты торгов американских автомобильных аукционов Copart, IAAI, Impact Auto Auction. На этом сайте можно узнать о выигрышной ставке, истории продаж, предыдущем состоянии транспортного средства, кто продавец и другую полезную информацию. Сейчас стоимостьподписки AutoAstat для украинских пользователей снижена на 10%.