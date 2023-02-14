За такими цінами продаються автомобілі 2005 - 2009 років випуску на американських автомобільних аукціонах.

На автомобільних аукціонах в США ціни завжди нижче ринкових, але деколи вони просто вражають. Так, наприкінці січня 2023 року на аукціоні ІААІ було придбано три автомобіля з незначними пошкодженнями всього за 25 доларів США. Про це повідомляє сервіс статистики аукціонних торгів AutoAstat.

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Toyota Highlander 2009

Зокрема, за $25 доларів купили Toyota Highlander 2009 року виготовлення. Ринкова вартість аналогічного позашляховика навіть у Америці становить 14 500 доларів, а в Україні за такі просять до 21 тисячі.

Продана Toyota на аукціоні ІААІ була вдарена, але не критично – постраждали ліве крило, двері та пороги. Після ДТП у цього повнопривідного позашляховика зі світлим салоном навіть не вистрілили подушки безпеки. Єдина неприємність – машина знаходиться в Алясці, а привезти її звідти як на континентальну Америку, так і в Україну – дуже дорого. Мабуть, це стало причиною такої ціни.

BMW X5

Наступне авто, яке хтось купив за 25 доларів, знаходиться в сонячній Каліфорнії – звідти автомобілі в Україну їдуть сотнями. Цей популярний позашляховик продають в Україні за 10-12 тисяч доларів, а в Америці за такий просять 6 000 “баксів”.

Машину “підбили” зовсім трошки – в лівий передній бік. Постраждали бампер, крило, капот та фара. Втім, чому більше ніхто не захотів заплатити за цей “бумер” більше $25, тобто 1% від ринкової ціни – невідомо. Але факт залишається фактом.

BMW 325і

На тлі попередніх позашляховиків цей BMW третьої серії може не здаватись настільки вигідним варіантом, але признайтесь собі: хто б відмовився від задньопривіднього 3,0-літрового седана всього за 25 доларів? Ми таких не знаємо. Так, в машини не рідний бампер, двоє дверей “під заміну” та й пробіг під 300 тисяч км. Але ж цей “бумер” на ходу, а на авторинку за нього просять від 5 до 10 тисяч доларів!

Висновок Авто24

Аукціон – це завжди гра на вдачу. Комусь таланить купити непогане авто за 25 доларів, а хтось торгує бажану машину до останнього, щоб лише отримати її навіть вище ринкової ціни. Натомість коли автомобіль продається в Україні, дізнатись її реальний стан на аукціоні та за скільки вона продалась в Америці – ті речі, які вкрай необхідно перевірити. Сервіс аукціонних торгів AutoAstat зберігає результати торгів американських автомобільних аукціонів Copart, IAAI, Impact Auto Auction. На цьому сайті можна дізнатися про виграшну ставку, історію продажів, попередній стан транспортного засобу, хто продавець та іншу корисну інформацію. Наразі вартість звіту AutoAstat для українських користувачів знижена на 10%.