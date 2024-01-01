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Квадроциклы, медаваки и экскаваторы: куда пошла помощь ВСУ

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ФОТО: ФБ-страница Петра Порошенко|

Петр Порошенко снова сформировал пакет помощи армейцам

Валентин Ожго
logo11 апреля, 10:10
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Вчера, 10 марта, Фонд Петра Порошенко сформировал и отправил в подразделения Сил обороны очередной пакет техники, имущества и снаряжения общей стоимостью 25 миллионов гривен.

Транспортный пакет из квадроциклов отправился в штурмовые подразделения, а медеваки – в морскую пехоту.

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Два экскаватора также отправлены адресно. Один получила 406-я артиллерийская бригада, а второй - служба логистики ВМС.

Фото: ФБ-страница Петра Порошенко

Днем ранее 12-й отдельной бригаде армейской авиации передан новый модернизированный командно-штабной комплекс на базе грузовика DAF YA и прицепа. Огромный комплект шин и еще некоторые необходимые вещи отправлены для четырех бригад.

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