Квадроцикли, медаваки та екскаватори: куди пішла допомога ЗСУ

Вчора, 10 березня, Фонд Петра Порошенка сформував й відправив у підрозділи Сил оборони черговий пакет техніки, майна та спорядження загальною вартістю 25 мільйонів гривень.

Транспортний пакет із квадроциклів вирушив у штурмові підрозділи, а медеваки — в морську піхоту.

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Два екскаватори також відправлено адресно. Один отримала 406-та артилерійська бригада, а другий — служба логістики ВМС.

Фото: ФБ-сторінка Петра Порошенка

Днем раніше 12-й окремій бригаді армійської авіації передано новий модернізований командно-штабний комплекс на базі вантажівки DAF YA та причепу. Величезний комплект шин та ще деякі необхідні речі відправлено для чотирьох бригад.