Наймасштабніший пакет приватної допомоги першого півріччя пішов у війська

Традиційний щотижневий пакет допомоги, яку сформував Петро Порошенко та громадське об’єднання "Справа Громад", обійшовся у 26 мільйонів гривень. В Україні це, мабуть, наймасштабніший пакет приватної допомоги захисникам за перше півріччя 2024-го.

У нинішні спекотні дні в пригоді армійцям будуть 10 прально-душових комплексів, виготовлених на двовісних причепах. Загалом команда Петра Порошенка вже виготовила й передала у війська 185 укомплектованих лазень.

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Для логістичних операцій відправлено два восьмиколісні тягачі Foden для транспортування великогабаритної важкої техніки.

Фото: Фонд Петра Порошенка

Фортифікаційні роботи допоможуть виконати три новенькі екскаватори, виготовлені на українському заводі TDC. До речі, ми вже якось писали, що Фонд Петра Порошенка законтрактував усі обсяги випуску екскаваторів-навантажувачів на 2024 рік.

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Завершили список транспортного траншу нинішнього тижня 27 квадроциклів, підготовлених для рейдових, розвідувальних операцій, патрулювання та евакуації поранених в тил.