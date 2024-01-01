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Наймасштабніший пакет приватної допомоги першого півріччя пішов у війська

У бойові підрозділи на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки Фонд Петра Порошенка відправив величезну партію техніки, одних квадроциклів набралося майже під три десятки.
Цей пакет приватної допомоги захисникам тягне на рекорд першого півріччя 2024-го - Auto24

ФОТО: Фонд Петра Порошенка|

На лінійці дарування все необхідне для українських військ

Валентин Ожго
logo2 липня, 20:20
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Традиційний щотижневий пакет допомоги, яку сформував Петро Порошенко та громадське об’єднання "Справа Громад", обійшовся у 26 мільйонів гривень. В Україні це, мабуть, наймасштабніший пакет приватної допомоги захисникам за перше півріччя 2024-го.

У нинішні спекотні дні в пригоді армійцям будуть 10 прально-душових комплексів, виготовлених на двовісних причепах. Загалом команда Петра Порошенка вже виготовила й передала у війська 185 укомплектованих лазень.

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Для логістичних операцій відправлено два восьмиколісні тягачі Foden для транспортування великогабаритної важкої техніки.

Фото: Фонд Петра Порошенка

Фортифікаційні роботи допоможуть виконати три новенькі екскаватори, виготовлені на українському заводі TDC. До речі, ми вже якось писали, що Фонд Петра Порошенка законтрактував усі обсяги випуску екскаваторів-навантажувачів на 2024 рік.

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Завершили список транспортного траншу нинішнього тижня 27 квадроциклів, підготовлених для рейдових, розвідувальних операцій, патрулювання та евакуації поранених в тил.

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