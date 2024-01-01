Самый масштабный пакет частной помощи первого полугодия ушел в войска

Традиционный еженедельный пакет помощи, которую сформировал Петр Порошенко и общественное объединение "Дело Общин", обошелся в 26 миллионов гривен. В Украине это, пожалуй, самый масштабный пакет частной помощи защитникам за первое полугодие 2024-го.

В нынешние жаркие дни армейцам пригодятся 10 банно-прачечных комплексов, изготовленных на двухосных прицепах. В целом команда Петра Порошенко уже изготовила и передала в войска 185 укомплектованных бань.

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Для логистических операций отправлены два шестиколесных тягача Foden, предназначенных для транспортировки крупногабаритной тяжелой техники.

Фото: Фонд Петра Порошенко

Фортификационные работы помогут выполнить три новенькие экскаваторы, изготовленные на украинском заводе TDC. Кстати, мы уже как-то писали, что Фонд Петра Порошенко законтрактовал все объемы выпуска экскаваторов-погрузчиков на 2024 год.

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Завершили список транспортного транша нынешней недели 27 квадроциклов, подготовленных для рейдовых, разведывательных операций, патрулирования и эвакуации раненых в тыл.