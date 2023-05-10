Сообщается, что это первая модель LP500 S и ею владел гитарист Quiet Riot Карлос Кавазо.

Мы сомневаемся назвать этот Lamborghini Countach LP500 S 1982 года находкой в сарае, поскольку он не хранился в сарае и не обязательно был потерян во времени. Тем не менее, он был оставлен на долгосрочном хранении в Южной Калифорнии более двух десятилетий, очевидно, непокрыт и ожидая так и не состоявшейся реставрации.

Читайте также: Lamborghini представила новый суперкар, наследника Aventador

Сейчас он продается в состоянии «как обнаружено» за 695 000 долларов, но, по словам дилера по продажам Driver Source, это не просто еще один старый Countach.

Поклонники Lamborghini узнают 1982 как первый год для более мощной модели LP500 S, но именно этот белый Countach указан как первый LP500 S из всех. Тест-пилот Lamborghini Валентино Бальбони якобы подтвердил несколько ранних конструктивных особенностей, присутствовавших на этом Lambo, включая крылья LP400 S, магниевые колеса Campagnolo и другие детали. Кроме того, Driver Source упоминает документацию, описывающую историю автомобиля как настоящего шоу-кара, дебютировавшего на Женевском автосалоне 1982 года. Сообщается также, что этот автомобиль использовался в брошюрах Lamborghini, рекламировавших тогда новый LP500 S.

Это сделало бы этот Countach особым в мире Lamborghini, но это еще не конец истории. В документах перечислена история владения с момента производства к покупателю в Италии, отправившему его в Германию, а затем в США, где его увидел гитарист Карлос Кавазо из рок-группы 80-х Quiet Riot. Он купил Countach в 1985 году и с удовольствием ездил на нем в течение 15 лет, набрав большинство из 41 100 миль пробега, которые сейчас показывает одометр. Документы показывают, что в конце 2001 года автомобиль был отбуксирован в Franco's European Sports Cars, где он ушел на хранение и пробыл до сегодняшнего дня.

Непонятно, находится ли Countach в рабочем состоянии. В списке отмечено, что 4,8-литровый V12 был модифицирован в 1985 году, заменив оригинальные карбюраторы Weber на систему впрыска топлива, чтобы отвечать требованиям Калифорнии по выбросам.

Быстрый взгляд на сайты по продаже б/у машин показывает, что другие классические модели Countach продаются дешевле, но эта «находка в сарае», безусловно, имеет особую историю.