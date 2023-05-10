Повідомляється, що це перша модель LP500 S, і нею володів гітарист Quiet Riot Карлос Кавазо.

Ми вагаємося назвати цей Lamborghini Countach LP500 S 1982 року знахідкою в сараї, оскільки він не зберігався в сараї та не обов’язково був загублений у часі. Тим не менш, він був залишений на довгостроковому зберіганні в Південній Каліфорнії на понад два десятиліття, очевидно, непокритий і чекаючи на реставрацію, яка так і не відбулася.

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Зараз він продається в стані «як виявлено» за 695 000 доларів, але, за словами дилера з продажу Driver Source, це не просто ще один старий Countach.

Шанувальники Lamborghini впізнають 1982 рік як перший рік для більш потужної моделі LP500 S, але саме цей білий Countach вказано як перший LP500 S з усіх. Тест-пілот Lamborghini Валентино Бальбоні нібито підтвердив кілька ранніх конструктивних особливостей, присутніх на цьому Lambo, включаючи крила LP400 S, магнієві колеса Campagnolo та інші деталі. Крім того, Driver Source згадує документацію, що описує історію автомобіля як справжнього шоу-кара, який дебютував на Женевському автосалоні 1982 року. Повідомляється також, що цей автомобіль використовувався в брошурах Lamborghini, що рекламували тоді новий LP500 S.

Це зробило б цей Countach особливим у світі Lamborghini, але це ще не кінець історії. У документах перерахована історія володіння з моменту виробництва до покупця в Італії, який відправив його до Німеччини, а потім до США, де його побачив гітарист Карлос Кавазо з рок-гурту 80-х Quiet Riot. Він купив Countach у 1985 році й із задоволенням їздив на ньому протягом 15 років, набравши більшість із 41 100 миль пробігу, які зараз показує одометр. Документи показують, що наприкінці 2001 року автомобіль був відбуксирований до компанії Franco's European Sports Cars, де він пішов на зберігання і пробув до сьогоднішнього дня.

Незрозуміло, чи Countach зараз у робочому стані. У списку зазначено, що 4,8-літровий V12 був модифікований у 1985 році, замінивши оригінальні карбюратори Weber на систему впорскування палива, щоб відповідати вимогам Каліфорнії щодо викидів.

Швидкий погляд на сайти з продажу вживаних машин показує, що інші класичні моделі Countach продаються дешевше, але ця «знахідка в сараї», безумовно, має особливу історію.