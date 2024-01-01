Lamborghini Huracan вспыхнул в центре Лондона

Как сообщает Carscoops, инцидент произошел в начале недели неподалеку британской столицы. На видео, снятого случайным прохожим, видно, как мужчина открыл капот Huracan после остановки. Сразу же можно увидеть пламя над верхней частью двигателя.

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Вскоре в кадре появились двое мужчин, которые огнетушителем потушили горящий 5,2-литровый атмосферный V10. Что спровоцировало пожар, неизвестно. Кадры, снятые после пожара, показывают, что часть проводки, проходящей через моторный отсек, сгорела.

Вероятно, это свидетельствует о том, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. Вполне возможно, автомобиль можно отремонтировать. Однако, огонь также мог повредить некоторые другие части моторного отсека, и, поскольку это Lamborghini, ремонт будет очень дорогими.

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Правда, могло быть гораздо хуже. В течение последних нескольких лет произошло много инцидентов, в которых Lamborghini сгорело дотла. Недавно, в конце декабря компания отозвала два экземпляра Revuelto в Соединенных Штатах с повышенным риском возгорания из-за потенциальной утечки моторного масла.