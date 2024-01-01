Lamborghini Huracan спалахнув в центрі Лондона

Як повідомляє Carscoops, інцидент стався на початку тижня неподалік британської столиці. На відео, знятого випадковим перехожим, видно, як чоловік відкрив капот Huracan після зупинки. Одразу ж можна побачити полум’я над верхньою частину двигуна.

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Незабаром в кадрі з’явились двоє чоловіків, які вогнегасником загасили палаючий 5,2-літровий атмосферний V10. Що спровокувало пожежу, невідомо. Кадри, зняті після пожежі, показують, що частина проводки, що проходить через моторний відсік, згоріла.

Ймовірно, це свідчить про те, що пожежа могла виникнути через коротке замикання. Цілком можливо, автомобіль можна відремонтувати. Однак, вогонь також міг пошкодити деякі інші частини моторного відсіку, і, оскільки це Lamborghini, ремонт буде дуже дорогими.

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Щоправда, могло бути набагато гірше. Протягом останніх кількох років сталося багато інцидентів, в яких Lamborghini згоріло вщент. Нещодавно, наприкінці грудня компанія відкликала два екземпляри Revuelto у Сполучених Штатах із підвищеним ризиком займання через потенційний витік моторної оливи.