Среди всех мальчишек сначала нашли самого горячего фаната и примировали его крутым подарком.

Уже 55 лет компания Lamborghini выпускает автомобили, буквально каждый из которых становится квинтэссенцией технологий и дизайна своего времени. Эти машины невозможно не любить и эту любовь – не способен затмить ни один другой суперкар. По крайней мере для самого горячего юного поклонника марки.

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Countach, Miura, Diablo, Murcielago, Gallardo, Aventador, Huracan и новый кроссовер Urus – все эти модели Lamborghini являются впечатляющими инженерными творениями, однако их дизайн заслуживает не меньшего уважения. "Ламбо" есть в каждом гоночном симуляторе, итальянские суперкары часто можно увидеть на постерах и плакатах, или в виде игрушечных моделей. Именно за такой и пришли в маленькую итальянскую лавочку юные поклонники марки.

Большинство услышало от продавца, что все модельки Lamborghini распроданы, поэтому мальчикам пришлось выбрать себе другой игрушечный автомобиль. Однако один был непреклонен в своем желании получить именно игрушечную "Ламбо" и на другое не соглашался.

За такую преданность мальчик был объявлен самым преданным юным фанатом и в подарок он получил именно то, что хотел и даже больше - заводской пилот Lamborghini Марко Мапелло привез на Aventador SVJ масштабную модель Aventador SVJ да еще и позволил проехаться на пассажирском кресле суперкара. Это ли не мечта каждого мальчишки?

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