Серед усіх хлопчаків спочатку знайшли найпалкішого прихильника і вшанували його крутим подарунком.

Вже 55 років компанія Lamborghini випускає автомобілі, буквально кожен з яких стає квінтесенцією технологій і дизайну свого часу. Ці машини неможливо не любити і цю любов – не здатен затьмарити жоден інший суперкар. Принаймні для найпалкішого юного шанувальника марки.

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Countach, Miura, Diablo, Murcielago, Gallardo, Aventador, Huracan і новий кросовер Urus – усі ці моделі Lamborghini є вражаючими інженерними творіннями, однак їхній дизайн заслуговує не меншої пошани. “Ламбо” є у кожному гоночному симуляторі, італійські суперкари часто можна побачити на постерах і плакатах, або у вигляді іграшкових моделей. Саме за такою і прийшли до маленької італійської крамнички юні шанувальники марки.

Більшість почула від продавця, що усі модельки Lamborghini розпродані, тож хлопчикам довелось обрати собі який інший іграшковий автомобіль. Однак один хлопчина був непохитним у своєму бажанні отримати саме іграшкову “Ламбо” і на інше не погоджувався.



За таку відданість хлопчика було оголошено найвідданішим юним фанатом і у подарунок він отримав саме те, що хотів і навіть більше – заводський пілот Lamborghini Марко Мапеллі привіз на Aventador SVJ масштабну модель Aventador SVJ та ще й дозволив проїхатись на пасажирському кріслі суперкара. Чи це не мрія кожного хлопчака?

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