На первом Женевском международном автосалоне в Катаре компания Automobili Lamborghini показала аудитории Ближнего Востока две совершенно новые знаковые модели.

На подиум производитель вывел суперспортивный гибрид Revuelto V12 и электрический концепт Lanzador. Председатель правления и генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн лично презентовал новинки бренда на первом в истории мероприятии GIMS Qatar.

Revuelto пришел на смену легендарному Aventador. Он трактует новую парадигму с точки зрения производительности, спортивности и удовольствия от вождения. Архитектура силового агрегата состоит из атмосферного двигателя V12 в сочетании с тремя электродвигателями и восьмиступенчатой поперечной коробкой с двойным сцеплением.

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Lamborghini не часто дает сразу две премьеры, но Женевский автосалон в Катаре этого стоит. Фото: Lamborghini

Благодаря инновационному дизайну, максимально эффективной аэродинамике и новой гибридной концепции карбоновой рамы Revuelto продолжает спортивное наследие Lamborghini V12.

Посетители Дохи стали свидетелями премьеры на Ближнем Востоке первого чисто электрического концепта четвертой модели Lanzador. Это новый сегмент автомобилей, Ultra GT: высокий дорожный просвет формула сидений 2+2, чистые формы и удовольствие от вождения.

Председатель правления и генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн сам как модель, не говоря уже о дебютных автомобилях. Фото: Lamborghini

Кстати, благодаря 13 дилерам на Ближнем Востоке и в Африке этот регион является перспективным рынком для суперспортивного бренда, который в 2022 году сообщил о наилучших результатах поставок клиентам, обороте и прибыльности.