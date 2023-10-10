На першому Женевському міжнародному автосалоні в Катарі компанія Automobili Lamborghini показала аудиторії Близького Сходу дві абсолютно нові знакові моделі.

На подіум виробник вивів суперспортивні гібрид Revuelto V12 та електричний концепт Lanzador. Голова правління та генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн особисто презентував новинки бренду на першому в історії заході GIMS Qatar.

Revuelto прийшов на заміну легендарного Aventador. Він трактує нову парадигму з точки зору продуктивності, спортивності та задоволення від водіння. Архітектура силового агрегату складається з атмосферного двигуна V12 у поєднанні з трьома електродвигунами та восьмиступеневою поперечною коробкою передач із подвійним зчепленням.

Читайте також Ексклюзивний Lamborghini відмовилися продати за 10 мільйонів доларів

Lamborghini не часто дає відразу дві прем'єри, але Женевський автосалон у Катарі цього вартий. Фото: Lamborghini

Завдяки інноваційному дизайну, максимально ефективній аеродинаміці та новій концепції карбонової рами гібридний Revuelto продовжує спортивну спадщину Lamborghini V12.

Відвідувачі Дохи також стали свідками прем’єри на Близькому Сході першого чисто електричного концепту четвертої моделі Lanzador. Це новий сегмент автомобілів, Ultra GT: високий дорожній просвіт формула сидінь 2+2, чисті форми та задоволення від керування.

Голова правління та генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн сам як модель, не кажучи вже про дебютні автівки. Фото: Lamborghini

До речі, завдяки 13 дилерам на Близькому Сході та в Африці цей регіон є перспективним ринком для суперспортивного бренду, який у 2022 році повідомив про найкращі результати поставок клієнтам, обороту та прибутковості.