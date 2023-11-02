Обновленная версия популярного внедорожника Lamborghini засветилась на шпионских снимках с трассы Нюрбургринг, где тестировалась в защитном камуфляже.

Несмотря на маскировку, эксперты уже зафиксировали обновление фар и переработку переднего бампера. Вероятно, смена ждет и задние фонари.

Полные подробности силового агрегата PHEV пока неизвестны, но считается, что он будет сходен с новым Cayenne Turbo S E-Hybrid от Porsche. Ожидается, что Urus будет производить больше мощности, чем Porsche.

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Некоторые предусматривают новую высокопроизводительную версию на 820 л.с. Остальные указывают на двигатель V8 с двойным турбонаддувом и электрической помощью. Напомним, Porsche выпустила Cayenne Turbo E-Hybrid мощностью 739 лошадиных сил и крутящим моментом более 950 Нм. Поскольку два внедорожника работают на одной платформе MLB Evo от группы Volkswagen, они могут иметь даже больше общего, чем мы думаем.

Серия шпионских фотографий Urus PHEV на трассе Нюрбургринг и на улицах города. Фото: СarsСoops/Motor1

По словам генерального директора Стефана Винкельманна, PHEV Urus будет выпущен в 2024 году и покупатели не будут иметь другого выбора, кроме как принять питание от розетки – Lambo откажется от простого варианта ДВС. Это указывает на желание производителя активно провести электрификацию своей линейки к 2025 году, которая началась с Revuelto. Новый суперкар все еще имеет двигатель V12, но он работает в паре с тремя электродвигателями, выдающими 1001 л.с.

Что Porsche и Lamborghini не разделят, так это стоимость. Ожидается, что Cayenne будет стоить менее 200 000 долларов, а Urus PHEV 2025 окажется ближе к 270 000 долларов.