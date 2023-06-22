Lamborghini Urus избавится от чистого V8 и перейдет только на плагин-гибридную установку с конца 2024 года.

В Lamborghini ведутся работы над подключаемой к электросети гибридной силовой установкой, чтобы ее выпустить в 2024 году, но стало неожиданностью, что электрифицированная модель станет единственным предложением для Urus.

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Генеральный директор Стефан Винкельманн сообщил Autocar, что версия PHEV чрезвычайно популярного производительного внедорожника заменит текущие версии до конца 2024 года. Напомним, что Urus Performante дебютировал в августе 2022 года, а Urus S появился месяцем позже.

Гибридизированный Urus будет оставаться на месте почти до конца десятилетия, когда планируется выпустить модель второго поколения, работающую только на электричестве. Плагин-гибридный внедорожник станет вторым PHEV Lamborghini после Revuelto, а в следующем году, когда будет представлена замена Huracan, будет третий. Что касается того, почему итальянский бренд подсаживается на гибридную иглу - только таким образом он не может быть защищен от все более строгих норм выбросов.

Руководитель Lamborghini вспоминает, что «невероятно дорого» сделать так, чтобы двигатели внутреннего сгорания большого объема соответствовали последнему стандарту Евро-6, и это станет еще большим бременем, когда в середине 2025 года появится Евро-7. Отрада состоит в том, что Urus PHEV будет базироваться на V8, а не будет уменьшен до электрифицированного V6, который используют некоторые другие модели VW Group.

Тем не менее, Huracan потеряет свой безнаддувный V10 в пользу меньшего бензинового двигателя. Винкельман уточнил, что малыш Lambo получит новое название и будет использовать адаптацию силовой установки Urus PHEV. Это означает, что мы должны ожидать твин-турбо V8, электродвигатель и недавно разработанную восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию с двойным сцеплением, которую можно найти в Revuelto.

Руководитель Lambo считает, что у традиционных двигателей нет светлого будущего, особенно в Европейском Союзе. Он прогнозирует, что даже если продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не будут запрещены законом в 2035 году, налоги будут настолько высокими, что люди перейдут на электромобили. Далее Винкельман добавил, что синтетическое топливо может являться решением только для поддержки существующих транспортных средств, таким образом косвенно говоря, что будущее производства автомобилей будет связано с электромобилями с питанием от аккумуляторов.