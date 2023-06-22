Lamborghini Urus позбудеться чистого V8 і перейде лише на плагін-гібридну установку з кінця 2024 року.

У Lamborghini ведуться роботи над гібридною силовою установкою, яка підключається до електромережі, щоб її випустити у 2024 році, але стало несподіванкою, що електрифікована модель стане єдиною пропозицією для Urus.

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Генеральний директор Стефан Вінкельманн повідомив Autocar, що версія PHEV надзвичайно популярного продуктивного позашляховика замінить поточні версії до кінця 2024 року. Нагадаємо, що Urus Performante дебютував у серпні 2022 року, а Urus S з’явився на місяць пізніше.

Гібридизований Urus залишатиметься на місці майже до кінця десятиліття, коли планується випустити модель другого покоління, що працює тільки на електриці. Плагін-гібридний позашляховик стане другим PHEV Lamborghini після Revuelto, а наступного року, коли буде представлена заміна Huracan, буде третій. Щодо того, чому італійський бренд підсаджується на гібридну голку - лише таким чином він не може бути захищений від дедалі суворіших норм викидів.

Керівник Lamborghini згадує, що «неймовірно дорого» зробити так, щоб двигуни внутрішнього згоряння великого об’єму відповідали останньому стандарту Євро-6, і це стане ще більшим тягарем, коли в середині 2025 року з’явиться Євро -7. Відрада є у тому що Urus PHEV базуватиметься на V8, а не буде зменшений до електрифікованого V6, який використовують деякі інші моделі VW Group.

Тим не менш, Huracan втратить свій безнаддувний V10 на користь меншого бензинового двигуна. Вінкельман уточнив, що малюк Lambo отримає нову назву та використовуватиме адаптацію силової установки Urus PHEV. Це означає, що ми повинні очікувати твін-турбо V8, електродвигун і нещодавно розроблену восьмиступінчасту автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням, яку можна знайти в Revuelto.

Керівник Lambo вважає, що традиційні двигуни не мають світлого майбутнього, особливо в Європейському Союзі. Він прогнозує, що навіть якщо продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння не буде заборонено законом у 2035 році, податки будуть настільки високими, що люди перейдуть на електромобілі. Далі Вінкельман додав, що синтетичне паливо може бути рішенням лише для підтримки існуючих транспортних засобів, таким чином побічно кажучи, що майбутнє виробництва автомобілів буде пов’язане з електромобілями з живленням від акумуляторів.