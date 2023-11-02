Оновлена версія популярного позашляховика Lamborghini засвітилася на шпигунських знімках з траси Нюрбургринг, де тестувалася у захисному камуфляжі.

Попри маскування, експерти вже зафіксували оновлення фар та перероблення переднього бампера. Ймовірно, зміна чекає задні ліхтарі.

Повні подробиці силового агрегату PHEV поки що невідомі, але вважається, що він матиме схожість з новим Cayenne Turbo S E-Hybrid від Porsche. Очікується, що Urus вироблятиме більше потужності, ніж Porsche.

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Дехто передбачає нову високопродуктивну версію на 820 к.с. Інші вказують на двигун V8 з подвійним турбонаддувом і електричною допомогою. Нагадаємо, Porsche випустила Cayenne Turbo E-Hybrid потужністю 739 кінських сил і крутним моментом понад 950 Нм. Оскільки два позашляховики працюють на одній платформі MLB Evo від групи Volkswagen, вони можуть мати навіть більше спільного, ніж ми думаємо.

Серія шпигунських фотографій Urus PHEV на трасу Нюрбургринг та на вулицях містечка. Фото: СarsСoops/Motor1

За словами генерального директора Стефана Вінкельманна, PHEV Urus буде випущено у 2024 році й покупці не матимуть іншого вибору, окрім як прийняти живлення від розетки – Lambo відмовиться від простого варіанту ДВС. Це вказує на бажання виробника активно провести електрифікацію своєї лінійки до 2025 року, яка почалася з Revuelto. Новий суперкар все ще має двигун V12, але він працює в парі з трьома електродвигунами, які видають 1001 к.с.

Що Porsche і Lamborghini не поділяють, так це ціну. Очікується, що Cayenne коштуватиме менш як 200 000 доларів, а Urus PHEV 2025 року буде ближчим до 270 000 доларів.