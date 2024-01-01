Lancia выпустит электрическую и раллийную версию Ypsilon

Когда FCA и PSA объединились несколько лет назад, Stellantis пообещала сохранить все бренды в своем большом портфолио. Это касается и марки Lancia, которая наконец-то имеет новую модель в 2024 году.

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Модель четвертого поколения даже получила отделку High-Fidelity. Так, HF официально возвращается. Итальянская компания демонстрирует Ypsilon HF вместе с производной раллийной моделью.

В то время как все предыдущие автомобили со знаком HF имели двигатель внутреннего сгорания, новый Ypsilon HF является исключительно электрическим. Он предлагает 237 лошадиных сил от переднего двигателя, так же как Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce. Это не случайно, поскольку эти три автомобиля имеют общую модульную платформу (CMF), которая используется многими другими продуктами Stellantis.

Электродвигатель питается от аккумуляторной батареи емкостью 54 кВт/ч, унаследованной от моделей Alfa Romeo и Abarth. Lancia заявляет ускорение до сотни за 5,8 секунды, что не слишком плохо для маленького переднеприводного хэтчбека. Кроме обновленного электродвигателя, Ypsilon HF имеет широкую колею и заниженную подвеску для лучшей управляемости.

Сегодняшний дебют является лишь премьерой, а не стартом продаж. Горячий супермини должен поступить в продажу в Европе до мая 2025 года. Lancia говорит, что все будущие модели получат преимущества от High-Fidelity, включая возрождение Gamma и Delta, которые появятся позже в этом десятилетии.

Логотип маленького слона впервые был использован в 1960 году, когда владельцы создали клуб, предназначен только для людей, которые имели по крайней мере шесть автомобилей. HF Lancia Racing Team была создана в 1963 году, но только в 1966 году первый автомобиль получил легендарный логотип – Fulvia Coupe HF.

Иконы ралли, такие как Stratos HF и Delta HF Integrale Evolution, получили маленького слона во время славных дней Lancia. Согласно легенде, дизайн логотипа был выбран Джанни, сыном основателя компании Винченцо Ланчи, который был генеральным директором автопроизводителя с 1949 по 1955 год, еще в 1953 году как талисман на счастье.

Говоря о ралли, к Ypsilon HF добавляется Ypsilon Rally 4 HF. В отличие от электрического дорожного автомобиля, в автоспортивном варианте используется бензиновый двигатель с турбонаддувом. Это трехцилиндровый 1,2-литровый агрегат мощностью 209 л.с. Как следует из названия гоночного автомобиля, он был разработан в соответствии с правилами FIA Group Rally4.

Отмечая возвращение Lancia в раллийные гонки после длительного перерыва, Ypsilon Rally 4 HF также имеет передний привод. Он получает пятиступенчатую коробку передач с механическим дифференциалом повышенного трения. Он не выглядит так, чтобы сильно отличаться от разрешенного на улицах автомобиля, потому что правила предусматривают, что он должен быть по большей части основан на серийном автомобиле.