Lancia випустить електричну та ралійну версію Ypsilon

Коли FCA та PSA об’єдналися кілька років тому, Stellantis пообіцяла зберегти всі бренди у своєму великому портфоліо. Це стосується і марки Lancia, яка нарешті має нову модель в 2024 році.

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Модель четвертого покоління навіть отримала обробку High-Fidelity. Так, HF офіційно повертається. Італійська компанія демонструє Ypsilon HF разом із похідною ралійною моделлю.

У той час як усі попередні автомобілі зі знаком HF мали двигун внутрішнього згоряння, новий Ypsilon HF є виключно електричним. Він пропонує 237 кінських сил від переднього двигуна, так само як Abarth 600e та Alfa Romeo Junior Veloce. Це не випадково, оскільки ці три автомобілі мають загальну модульну платформу (CMF), яка використовується багатьма іншими продуктами Stellantis.

Електродвигун живиться від акумуляторної батареї ємністю 54 кВт/год, успадкованої від моделей Alfa Romeo та Abarth. Lancia заявляє прискорення до сотні за 5,8 секунди, що не надто погано для маленького передньопривідного хетчбека. Окрім оновленого електродвигуна, Ypsilon HF має ширшу колію та занижену підвіску для кращої керованості.

Сьогоднішній дебют є лише прем’єрою, а не стартом продажів. Гарячий суперміні має надійти в продаж у Європі до травня 2025 року. Lancia каже, що всі майбутні моделі отримають переваги від High-Fidelity, включаючи відродження Gamma та Delta, які з’являться пізніше цього десятиліття.

Логотип маленького слона вперше був використаний у 1960 році, коли власники створили клуб, призначений лише для людей, які мали принаймні шість автомобілів. HF Lancia Racing Team була створена в 1963 році, але лише в 1966 році перший автомобіль отримав легендарний логотип – Fulvia Coupe HF.

Ікони ралі, такі як Stratos HF і Delta HF Integrale Evolution, отримали маленького слона під час славних днів Lancia. Згідно з легендою, дизайн логотипу був обраний Джанні, сином засновника компанії Вінченцо Ланчі, який був генеральним директором автовиробника з 1949 по 1955 рік, ще в 1953 році як талісман на щастя.

Говорячи про ралі, до Ypsilon HF додається Ypsilon Rally 4 HF. На відміну від електричного дорожнього автомобіля, в автоспортивному варіанті використовується бензиновий двигун з турбонаддувом. Це трициліндровий 1,2-літровий агрегат потужністю 209 к.с. Як випливає з назви гоночного автомобіля, він був розроблений відповідно до правил FIA Group Rally4.

Відзначаючи повернення Lancia в ралійні перегони після тривалої перерви, Ypsilon Rally 4 HF також має передній привід. Він отримує п'ятиступінчасту коробку передач з механічним диференціалом підвищеного тертя. Він не виглядає так, щоб сильно відрізнятись від дозволеного на вулицях автомобіля, тому що правила передбачають, що він повинен бути здебільшого заснований на серійному автомобілі.