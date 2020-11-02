Британский портал What Car узнал немало о планах Land Rover на ближайшие годы, и самое главное – подтверждает появление совершенно новой модели.

Под "Бейби Дефендер" следует понимать более компактную и дешевую, чем Defender модель от Land Rover. Слухи о ней появились почти одновременно с появлением нового поколения Defender и теперь продолжают обрастать подробностями.

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Компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийскому концерну Tata Motors, имеет несколько крупных планов на начало этого десятилетия, поскольку, кроме уже подтвержденных абсолютно новых XJ и Range Rover, еще несколько моделей находятся в стадии разработки. Одним из них будет большой внедорожник J-Pace, а компанию ему составит компатный Road Rover, “похожий на поднятый прочный универсал”.

Британское издание What Car осветили все эти модели в недавней статье, а также следующее поколение Range Rover Sport и Jaguar F-Type. В публикации также говорится, что они знают о дополнительной новой модели, которую называет Baby Defender.

Новинка, якобы, дебютирует в 2022 году. Внедорожник начального уровня от Land Rover должен быть значительно дешевле: What Car сообщает, что если нынешний Defender стоит от 42 920 фунтов стерлингов в Великобритании, то его младший брат будет стоить от 25 000 фунтов стерлингов.

Внешне младший “Деф” будет иметь узнаваемые черты полноразмерного Defender, а вот по наполнению, скорее всего, будет заметно отличаться, чтобы иметь такой привлекательный ценник и быть прибыльным. Предполагается, что новичок получит 1,5-литровый бензиновый мотор, который уже встречается в более крупных моделях. Трехцилиндровый двигатель по умолчанию будет транслировать обороты на переднюю ось. Позже предполагается появление полноприводной версии и компакта с гибридной силовой установкой.

Фото: рендеры компактного внедорожника Land Rover Baby Defender / What Car