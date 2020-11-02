Британський портал What Car довідався чимало про плани Land Rover на найближчі роки, та найголовніше – підтверджує появу абсолютно нової моделі.

Під “Бейбі Дефендер” слід розуміти компактнішу та дешевшу за Defender модель від Land Rover. Чутки про неї з’явились майже одночасно з появою нового покоління Defender і тепер продовжують обростати подробицями.

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Компанія Jaguar Land Rover, що належить індійському концерну Tata Motors, має кілька великих планів на початок цього десятиліття, оскільки, крім уже підтверджених абсолютно нових XJ та Range Rover, ще кілька моделей знаходяться у стадії розробки. Одним з них буде великий позашляховик J-Pace, а компанію йому складе компатний Road Rover, “схожий на піднятий міцний універсал”.



Британське видання What Car висвітлило всі ці моделі в нещодавній статті, разом із наступним поколінням Range Rover Sport та Jaguar F-Type. Публікація також стверджує, що знають про додаткову нову модель, яку називає Baby Defender.



Новинка, нібито, дебютує у 2022 році. Позашляховик початкового рівня від Land Rover повинен бути значно дешевшим: What Car повідомляє, що якщо нинішній Defender коштує від 42 920 фунтів стерлінгів у Великобританії, то його молодший брат коштуватиме від 25 000 фунтів стерлінгів.



Зовні молодший “Деф” матиме впізнавані риси повнорозмірного Defender, а от за наповненням, скоріш за все, буде помітно відрізнятись, аби мати такий привабливий цінник і бути прибутковим. Передбачається, що новачок отримає 1,5-літровий бензиновий мотор, котрий вже зустрічається у більших моделях. Трициліндровий двигун за замовчуванням транслюватиме оберти на передню вісь. Пізніше передбачається поява повнопривідної версії та компакта з гібридною силовою установкою.

Фото: рендери компактного позашляховика Land Rover Baby Defender / What Car