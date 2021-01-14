Проект назван Land Rover Defender Spec. 1.2

После потрясающего Defender Ultra V8 2018 года, Ares Design открывает 2021, снова революционизируя образ этой внедорожной легенды, представляя Ares Land Rover Defender Spec. 1.2.

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Дизайн Defender Spec. 1.2 был полностью обновлен, с новыми элементами кузова из углеродного волокна, которые придают этому импозантному автомобилю современный вид. Внутри салон был переделан дизайнерами Ares Design и искусно обит ремесленниками на заводе в Модене, Италия, используя тонкую кожу и углеродное волокно. Комфорт для водителя и пассажиров обеспечивается новой панорамной стеклянной крышей, четырьмя окнами с электроприводом и новой информационно-развлекательной системой с подключением Apple Car Play и Android Auto.

Фото: Land Rover Defender Spec. 1.2 від Ares Design / Ares Design

Под капотом Land Rover Defender Spec. 1.2 работает V8 с рабочим объемом 4750 кубических сантиметров и отдачей в 280 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Коробка передач – шестискоростной автомат с усиленными полуосями мостов. Место штатных тормозов заняли спортивные механизмы AP Racing с шестипоршневыми суппортами. Также внедорожник получил поднятую на 35 миллиметров подвеску, 18-дюймовые диски и амортизаторы Oram с электронным управлением и несколькими профилями жесткости.

Тираж Land Rover Defender Spec. 1.2 составит всего 15 экземпляров, стоимость не объявлена.