Проект названий Land Rover Defender Spec. 1.2

Після приголомшливого Defender Ultra V8 2018 року, Ares Design відкриває 2021 рік, знову революціонізуючи образ цієї позашляхової легенди, представляючи Ares Land Rover Defender Spec. 1.2.

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Дизайн Defender Spec. 1.2 був повністю оновлений, з новими елементами кузова з вуглецевого волокна, що надають цьому імпозантному автомобілю сучасного вигляду. Всередині салон був перероблений дизайнерами Ares Design та майстерно оббитий ремісниками на заводі в Модені, Італія, використовуючи найтоншу шкіру та вуглецеве волокно. Комфорт для водія та пасажирів забезпечується новим панорамним скляним дахом, чотирма вікнами з електроприводом та новою інформаційно-розважальною системою з підключенням Apple Car Play та Android Auto.

Фото: Land Rover Defender Spec. 1.2 від Ares Design / Ares Design

Під капотом Land Rover Defender Spec. 1.2 працює V8 з робочим об'ємом 4750 кубічних сантиметрів і віддачею у 280 кінських сил та 440 Нм крутного моменту. Коробка передач – шестишвидкісний автомат з посиленими півосями мостів. Місце штатних гальм зайняли спортивні механізми AP Racing з шестипоршневими супортами. Також позашляховик отримав підняту на 35 міліметрів підвіску, 18-дюймові диски і амортизатори Oram з електронним управлінням і кількома профілями жорсткості.

Тираж Land Rover Defender Spec. 1.2 складе всього 15 екземплярів, вартість не оголошена.