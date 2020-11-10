Также обновленный "Диско" стал значительно технологичнее.

Британский автопроизводитель продолжает плановое обновление своего модельного ряда и, вслед за Range Rover, Range Rover Sport, Ranger Rover Evoque, Discovery Sport и Range Rover Velar, теперь представил модерновый Discovery.

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Для Discovery это первый рестайлинг, после дебюта четыре года тому. Внедорожник получил подтяжку лица с обновленным дизайном светотехники, бампером и радиаторной решеткой. Фонари на корме теперь соединяет черная глянцевая панель, на которую переместилась надпись Discovery. Кроме того, подобно ряду других моделей Jaguar Land Rover, обновленный внедорожник получил исполнение R-Dynamic с особыми акцентами в экстерьере и двухцветным кожаным интерьером.

Главным изменением в салоне стала мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым сенсорным экраном на центральной консоли, которая заменили комплекс InControl Touch Pro с 10-дюймовым экраном. Система оснащена двумя LTE-модемами для одновременно выполнения нескольких функций без ущерба для производительности. Обновления Land Rover Discovery 2021 также включают:

12,3-дюймовую цифровую панель приборов;

цветной проекционный дисплей (опция);

усовершенствованную систему фильтрации воздуха в салоне;

держатели для планшетов Click and Go на спинках передних сидений;

новый четырехспицевый руль;

комфортные сиденья второго ряда;

браслет Activity Key второго поколения, который заменяет стандартный ключ, во время активного отдыха.

Перенастроена система Terrain Response 2 и специальный режим для преодоления брода Wade Mode расширяют внедорожные возможности нового Discovery. А технология ClearSight Ground View (так называемый “прозрачный капот”) позволяет водителю увидеть дорогу под передней частью автомобиля.

Изменения в моторной линейке весьма значительны. Производитель сообщает, что новый Discovery является первым семиместным внедорожником премиум-класса с дизельным мотором, который отвечает стандартам Euro 6d-Final и сертифицированный RDE2. Всего в линейке этой модели теперь три 3-литровых рядных 6-цилиндровых агрегата семейства Ingenium. Бензиновый P360 (360 л. с. и 500 Нм) и дизельные D250 (250 л. с. и 570 Нм) и D300 (300 л. с. и 650 Нм), а предыдущие дизели SD4 и SDV6 из гаммы удалены. Все новые шестицилиндровые двигатели дополняет 48-вольтовая гибридная система со стартер-генератором (MHEV). Также все машины с шестицилиндровым мотором получили оптимизированную систему полного привода и пневмоподвеску в стандартной комплектации. Единственным бензиновым мотором в линейке является 2-литровый четырехцилиндровый агрегат P300 с отдачей в 300 л.с. и 400 Нм.

В Великобритании заказы на обновленный Land Rover Discovery уже принимают. Начальная цена составляет 53 655 фунтов.

Фото: Land Rover Discovery 2021 / Land Rover