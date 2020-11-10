Також оновлений "Діско" став значно технологічнішим.

Британський автовиробник продовжує планове оновлення свого модельного ряду і, слідом за Range Rover, Range Rover Sport, Ranger Rover Evoque, Discovery Sport та Range Rover Velar, тепер представив модерновий Discovery.

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Для Discovery це перший рестайлінг, після дебюту чотири роки тому. Позашляховик отримав підтяжку обличчя з оновленим дизайном світлотехніки, бампером та радіаторною решіткою. Ліхтарі на кормі тепер сполучає чорна глянсова панель, на яку перемістився напис Discovery. Крім того, подібно до ряду інших моделей Jaguar Land Rover, оновлений позашляховик отримав виконання R-Dynamic з особливими акцентами в екстер'єрі та двоколірним шкіряним інтер'єром.

Головною зміною в салоні стала мультимедійна система Pivi Pro з 11,4-дюймовим сенсорним екраном на центральній консолі, котра замінили комплекс InControl Touch Pro з 10-дюймовим екраном. Система оснащена двома LTE-модемами для одночасно виконання кількох функцій без шкоди для продуктивності. Оновлення Land Rover Discovery 2021 також включають:

12,3-дюймову цифрову панель приладів;

кольоровий проекційний дисплей (опція);

вдосконалену систему фільтрації повітря в салоні;

тримачі для планшетів Click and Go на спинках передніх сидінь;

нове чотириспицеве кермо;

комфортніші сидіння другого ряду;

браслетом Activity Key другого покоління, який заміняє стандартний ключ, під час активного відпочинку.

Переналаштована система Terrain Response 2 та спеціальний режим для подолання броду Wade Mode розширюють позашляхові можливості нового Discovery. А технологія ClearSight Ground View (так званий “прозорий капот”) дозволяє водієві побачити дорогу під передньою частиною автомобіля.

Зміни в моторній лінійці досить значні. Виробник повідомляє, що новий Discovery є першим семимісним позашляховиком преміум-класу з дизельним мотором, що відповідає стандартам Euro 6d-Final та сертифікований RDE2. Загалом в лінійці цієї моделі тепер три 3-літрових рядних 6-циліндрових агрегата сімейства Ingenium. Бензиновий P360 (360 к.с. і 500 Нм) і дизельні D250 (250 к.с. і 570 Нм) та D300 (300 к.с. і 650 Нм), а попередні дизелі SD4 та SDV6 з гамми видалені. Всі нові шестициліндрові двигуни доповнює 48-вольтова гібридна система зі стартер-генератором (MHEV). Також усі машини з шестициліндровим мотором отримали оптимізовану систему повного приводу і пневмопідвіску в стандартній комплектації. Єдиним бензиновим мотором в лінійці є 2-літровий чотирициліндровий агрегат P300 з віддачею у 300 к.с. і 400 Нм.

У Великобританії замовлення на оновлений Land Rover Discovery вже приймають. Початкова ціна становить 53 655 фунтів.

Фото: Land Rover Discovery 2021 / Land Rover