Defender тепер має вдосконалені нові силові агрегати, нові виконання моделі та більше опцій, аби зробити його більш привабливим для широкого кола споживачів.

Land Rover Defender отримав плагін-гібридну версію, новий шестициліндровий дизельний мотор, версії X-Dynamic та Hard Top.

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Черговий реліз від британського автовиробника виявився багатим на цікаві оновлення. Наприклад, потужний 404-сильний гібрид з 2-літровим бензиновим мотором, котрий здатен їздити на чистій електроенергії та споживає у комбінованому режимі лише 3,3 літри бензину на 100 км. Приємна звістка є й для тих, хто чекав на вихід тридверної моделі “Дефендер”. Коротко про всі оновлення для Defender 2021 модельного року:

Перший плагін-гібрид Defender: новий Defender P400e – найпотужніший та найекономічніший з-поміж Defender нового покоління. P400e має 404 к.с., 0-100 км/год за 5,4 секунди, викиди CO2 у 74 г/км.

Рух в електричному режимі: електродвигун забезпечує миттєвий крутний момент, а батарея забезпечує до 45 кілометрів пробігу на самій лише електроенергії.



Новий дизельний двигун Ingenium: технологічний і тихий дизельний двигун R6 доступний у трьох виконаннях з різною потужністю: D200, D250 та D300. Останній забезпечує чудовий крутний момент, економію пального та відповідає нормам викидів Eu6d-Final та RDE2.



Defender Hard Top: витривалий комерційний Defender, доступний в обох типах кузову – 90 та 110, з діапазоном дизельних двигунів Ingenium та практичним, довговічим вантажним відсіком.

Defender X-Dynamic: проміжна версія між моделями Defender та Defender X. Виконання X-Dynamic відрізняється жорстким зовнішнім дизайном та унікальним оздобленням інтер’єру.

Фото: Land Rover Defender 2021 / Land Rover

Інтелектуальний повний привід: Defender – це перший Land Rover з інтелектуальною системою повного приводу, яка пропонується і для автомобілів з шестициліндровими дизелями.

Defender 90: тридверна версія може похвалитися вражаючими можливостями та передовими технологіями на компактній колісній базі, здатна вмістити шість осіб і доступна для замовлення вже зараз.



Вже у продажу: Defender 90 Hard Top у Британії коштує від 35 820 фунтів стерлінгів (без ПДВ), модель 110 Hard Top оцінюється мінімум у 43 012 фунтів стерлінгів (без ПДВ). Пасажирські моделі Defender 90 коштують від 43 625 фунтів стерлінгів, а Defender 110 – від 45 640 фунтів.

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