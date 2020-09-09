Defender теперь получил усовершенствованные новые силовые агрегаты, новые исполнения модели и больше опций, чтобы сделать его более привлекательным для широкого круга потребителей.

Land Rover Defender получил плагин-гибридную версию, новый шестицилиндровый дизельный мотор, версии X-Dynamic и Hard Top.

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Очередной релиз от британского автопроизводителя оказался богатым на интересные обновления. Например, мощный 404-сильный гибрид с 2-литровым бензиновым мотором, который способен ездить на чистой электроэнергии и потребляет в комбинированном режиме всего 3,3 литра бензина на 100 км. Приятная новость есть и для тех, кто ждал выхода трехдверной модели "Дефендера". Коротко обо всех обновлениях для Defender 2021 модельного года:

Первый плагин-гибрид Defender: новый Defender P400e – самый мощный и самый экономный среди Defender нового поколения. P400e выдает 404 л.с., 0-100 км/ч за 5,4 секунды, выбросы CO2 в 74 г/км.

Движение в электрическом режиме: электродвигатель обеспечивает мгновенный крутящий момент, а батарея обеспечивает до 45 километров пробега на одной только электроэнергии.

Новый дизельный двигатель Ingenium: технологический и тихий дизельный двигатель R6 доступен в трех исполнениях с различной мощностью: D200, D250 и D300. Последний обеспечивает превосходный крутящий момент, экономию горючего и соответствует нормам выбросов Eu6d-Final и RDE2.

Defender Hard Top: выносливый коммерческий Defender, доступен в двух типах кузова – 90 и 110, с диапазоном дизельных двигателей Ingenium и практичным, довговичим грузовым отсеком.

Defender X-Dynamic: промежуточная версия между моделями Defender и Defender X. Выполнение X-Dynamic отличается жестким внешним дизайном и уникальным оформлением интерьера.

Фото: Land Rover Defender 2021 / Land Rover

Интеллектуальный полный привод: Defender – это первый Land Rover с интеллектуальной системой полного привода, которая предлагается и для автомобилей с шестицилиндровыми дизелями.

Defender 90: трехдверная версия может похвастаться впечатляющими возможностями и передовыми технологиями на компактной колесной базе, способна вместить шесть человек и доступна для заказа уже сейчас.

Уже в продаже: Defender 90 Hard Top в Британии стоит от 35 820 фунтов стерлингов (без НДС), модель 110 Hard Top оценивается минимум в 43 012 фунтов стерлингов (без НДС). Пассажирские модели Defender 90 стоят от 43 625 фунтов стерлингов, а Defender 110 – от 45640 фунтов.

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