Производитель называет его "переосмыслением легенды для ХХІ века".
Defender второго поколения унаследовал от предшественника только лишь идею утилитарного вездехода, а дизайн и техническая начинка у новинки абсолютно новые.
Также интересно: Электрокар, который меняет все: Volkswagen ID.3 презентован во Франкфурте
Первое поколение Defender появился на свет в далеком 1948 году. С минимальными изменениями модель продержалась на конвейере чуть ли не до сегодняшнего дня, хотя и была архаичной. Внедорожник ценился за свою надежность, неприхотливость и отличную проходимость на бездорожье. Новый Defender – автомобиль следующей эпохи и высшего уровня.
Новый Land Rover Defender, еще в камуфляжной пленке, доказал свою способность преодолевать любое бездорожье, объехав перед премьерой весь мир. Теперь можем не только увидеть, как он выглядит, но и узнать технические подробности.
Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover
“Деф” второго поколения, как и предшественник, представлен в двух типах кузова: коротком двухдверном и пятидверной версии, которые обозначаются соответственно 90 и 110. Кроме пассажирских исполнений у новинки будут и чисто практические коммерческие версии без задних окон и с багажным салоном. Поговаривают, что может появиться даже пикап.
Land Rover Defender 2 имеет несущий алюминиевый кузов, вместо рамной конструкции, которая была у предшественника. Вместо архаичного шасси с неразрезными мостами у новичка двухрычажная подвеска спереди и многорычажная – сзади. В качестве опции будет доступна пневмоподвеска, с которой можно увеличить клиренс до 291 мм.
Внедорожник дебютировал сразу с четырьмя вариантами двигателей. Двухлитровые турбодизели, в зависимости от форсировки, развивают 200 или 240 к.с. Бензиновый мотор на 2 литра продуцирует 300 лошадей, трехлитровый V6 с тройным наддувом обеспечивает производительность в четыре сотни лошадиных сил. Этот агрегат дополнен стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором, который накапливает энергию при торможении.
Со всеми моторами сочетается 8-ступенчатый автомат, все версии имеют пониженную передачу, блокировку дифференциалов и постоянный полный привод.
Модельный ряд представляют комплектации Defender, First Edition и топовая комплектация Defender X, а также стандартные версии S, SE, HSE. Покупатели будут иметь еще больше возможностей персонализировать свои автомобили благодаря пакетам аксессуаров. Пакеты Explorer, Adventure, Country и Urban Pack
Старт продаж намечен на вторую четверть следующего года. Цены Land Rover Defender 2020 пока не были объявлены.
Также интересно: Hyundai 45 EV Concept напомнил о прошлом и показал, каким будет электрическое будущее корейского бренда