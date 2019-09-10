Производитель называет его "переосмыслением легенды для ХХІ века".

Defender второго поколения унаследовал от предшественника только лишь идею утилитарного вездехода, а дизайн и техническая начинка у новинки абсолютно новые.

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Первое поколение Defender появился на свет в далеком 1948 году. С минимальными изменениями модель продержалась на конвейере чуть ли не до сегодняшнего дня, хотя и была архаичной. Внедорожник ценился за свою надежность, неприхотливость и отличную проходимость на бездорожье. Новый Defender – автомобиль следующей эпохи и высшего уровня.

Новый Land Rover Defender, еще в камуфляжной пленке, доказал свою способность преодолевать любое бездорожье, объехав перед премьерой весь мир. Теперь можем не только увидеть, как он выглядит, но и узнать технические подробности.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

“Деф” второго поколения, как и предшественник, представлен в двух типах кузова: коротком двухдверном и пятидверной версии, которые обозначаются соответственно 90 и 110. Кроме пассажирских исполнений у новинки будут и чисто практические коммерческие версии без задних окон и с багажным салоном. Поговаривают, что может появиться даже пикап.

Land Rover Defender 2 имеет несущий алюминиевый кузов, вместо рамной конструкции, которая была у предшественника. Вместо архаичного шасси с неразрезными мостами у новичка двухрычажная подвеска спереди и многорычажная – сзади. В качестве опции будет доступна пневмоподвеска, с которой можно увеличить клиренс до 291 мм.

Внедорожник дебютировал сразу с четырьмя вариантами двигателей. Двухлитровые турбодизели, в зависимости от форсировки, развивают 200 или 240 к.с. Бензиновый мотор на 2 литра продуцирует 300 лошадей, трехлитровый V6 с тройным наддувом обеспечивает производительность в четыре сотни лошадиных сил. Этот агрегат дополнен стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором, который накапливает энергию при торможении.

Со всеми моторами сочетается 8-ступенчатый автомат, все версии имеют пониженную передачу, блокировку дифференциалов и постоянный полный привод.

Внутри Defender также все абсолютно новое. Главная “фишка” салона – откидное центральное пассажирское сиденье (опция), которое превращает передний ряд в сплошной диван. Также впервые этому автомобилю выделили новую информационно-развлекательную систему PIVI Pro с сенсорным экраном. Версия 90 будет иметь до шести сидений, а версия 110 – функции с пятью, шестью сиденьями или конфигурацией 5+2.

Модельный ряд представляют комплектации Defender, First Edition и топовая комплектация Defender X, а также стандартные версии S, SE, HSE. Покупатели будут иметь еще больше возможностей персонализировать свои автомобили благодаря пакетам аксессуаров. Пакеты Explorer, Adventure, Country и Urban Pack

Старт продаж намечен на вторую четверть следующего года. Цены Land Rover Defender 2020 пока не были объявлены.

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